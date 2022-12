Responsable taliban : 20 hommes fouettés en public en Afghanistan

ISLAMABAD (AP) – Vingt personnes ont été fouettées en public mercredi dans l’Afghanistan dirigé par les talibans en guise de punition pour adultère, vol et autres crimes présumés, a déclaré un responsable provincial.

Depuis qu’elles ont pris le contrôle du pays en août 2021, les nouvelles autorités afghanes ont mis en place des politiques radicales qui reflètent leur interprétation de la loi islamique, ou charia.

Mohammad Qasim Riyaz, un porte-parole nommé par les talibans pour le bureau du gouverneur dans la province méridionale de Helmand, a déclaré que les coups de fouet avaient eu lieu au stade sportif de Lashkar Gah, la capitale de Helmand.

Riyaz a déclaré que chaque homme avait été fouetté entre 35 et 39 fois et que les châtiments avaient été exécutés devant des responsables talibans provinciaux, des religieux, des anciens et des habitants.

Un nombre indéterminé de personnes punies ont également été condamnées à des peines de prison en fonction de leurs crimes, a déclaré Riyaz.

Les coups de fouet de mercredi à Helmand surviennent une semaine après que les autorités talibanes ont exécuté un Afghan reconnu coupable du meurtre d’un autre homme, la première exécution publique depuis le retour au pouvoir des anciens insurgés l’année dernière.

L’exécution, effectuée avec un fusil d’assaut par le père de la victime, a eu lieu dans la province occidentale de Farah devant des centaines de spectateurs et de nombreux hauts responsables talibans, selon Zabihullah Mujahid, le porte-parole du gouvernement. Certains responsables sont venus de la capitale de Kaboul.

L’exécution a suscité des critiques internationales. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que “la peine de mort ne peut être conciliée avec le plein respect du droit à la vie”, a déclaré la porte-parole Stéphanie Tremblay.

Dans des commentaires la semaine dernière, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré que les États-Unis condamnaient l’exécution publique. Price a déclaré que les relations futures des talibans avec Washington dépendaient “en grande partie de leurs actions en matière de droits de l’homme”.

Aucun État étranger n’a officiellement reconnu le gouvernement taliban qui a pris le relais lorsque les troupes américaines et de l’OTAN se sont retirées l’année dernière. Les talibans dirigeaient autrefois l’Afghanistan avant l’invasion américaine de 2001.

Rahim Faiez, Associated Press