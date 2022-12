Responsable taliban : 20 hommes fouettés en public en Afghanistan

ISLAMABAD – Vingt personnes ont été fouettées en public mercredi dans l’Afghanistan dirigé par les talibans en guise de punition pour adultère, vol et autres crimes présumés, a déclaré un responsable provincial.

Riyaz a déclaré que chaque homme avait été fouetté entre 35 et 39 fois et que les châtiments avaient été exécutés devant des responsables talibans provinciaux, des religieux, des anciens et des habitants.