Responsable soudanais : le bilan des inondations saisonnières s’élève à 83

LE CAIRE (AP) – Le bilan des inondations soudaines au Soudan depuis le début de la saison des pluies dans le pays est passé à 83 morts, a déclaré mardi un responsable alors que les averses continuaient d’inonder les villages de ce pays d’Afrique de l’Est.

Brick. Le général Abdul-Jalil Abdul-Rahim, porte-parole du Conseil national soudanais pour la défense civile, a déclaré qu’au moins 36 personnes avaient été blessées depuis mai. Plus de 18 200 maisons ont été “complètement détruites” à travers le pays tandis qu’environ 25 600 au moins ont été partiellement endommagées.

Les Nations Unies ont déclaré que plus de 146 200 personnes ont été touchées par les inondations. Des images diffusées par les médias locaux montrent la montée des eaux submergeant les villages. Les autorités ont déclaré l’état d’urgence dans six des 18 provinces du pays.

La région occidentale du Darfour et les provinces du Nil, du Nil blanc, du Kordofan occidental et du Kordofan méridional sont parmi les plus durement touchées, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, ou OCHA.

Les agences des Nations Unies souffrent d’importantes pénuries de financement. OCHA a déclaré que les donateurs avaient fourni environ 608 millions de dollars pour la réponse humanitaire du Soudan jusqu’à présent cette année, soit moins d’un tiers de ce qui est nécessaire pour cette année.

Le Soudan est sans gouvernement fonctionnel depuis qu’un coup d’État militaire d’octobre a fait dérailler sa transition démocratique de courte durée après la destitution en 2019 de l’autocrate de longue date Omar al-Bashir lors d’un soulèvement populaire.

La saison des pluies au Soudan commence généralement en juin et dure jusqu’à la fin septembre, avec des inondations culminant en août et septembre. Plus de 80 personnes ont été tuées l’année dernière dans des incidents liés aux inondations pendant la saison des pluies.

The Associated Press