Responsable soudanais : le bilan des inondations saisonnières s’élève à 83

Brick. Le général Abdul-Jalil Abdul-Rahim, porte-parole du Conseil national soudanais pour la défense civile, a déclaré qu’au moins 36 personnes avaient été blessées depuis mai. Plus de 18 200 maisons ont été “complètement détruites” à travers le pays tandis qu’environ 25 600 au moins ont été partiellement endommagées.

Les Nations Unies ont déclaré que plus de 146 200 personnes ont été touchées par les inondations. Des images diffusées par les médias locaux montrent la montée des eaux submergeant les villages. Les autorités ont déclaré l’état d’urgence dans six des 18 provinces du pays.

La région occidentale du Darfour et les provinces du Nil, du Nil blanc, du Kordofan occidental et du Kordofan méridional sont parmi les plus durement touchées, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, ou OCHA.