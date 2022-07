Responsable soudanais: 79 morts après des jours d’affrontements tribaux

Le ministre a appelé les Nations Unies et les agences d’aide mondiales à intensifier l’assistance médicale et humanitaire pour aider ceux qui ont été forcés de fuir leurs foyers à cause des combats.

« Des milliers de personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, vivent maintenant dans des écoles et en plein air », a déclaré al-Sayed, parlant au téléphone. “Ils ont besoin d’aide, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de soins de santé.”

Plus tôt cette semaine, les autorités ont déployé les Forces de soutien rapide militaires et paramilitaires dans le but de stabiliser la région. Ils ont également imposé un couvre-feu nocturne et interdit les rassemblements dans les villes de Roseires et Damazin, où les affrontements ont eu lieu.