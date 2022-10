Responsable soudanais : 220 morts dans des affrontements tribaux du sud

LE CAIRE – Deux jours de combats tribaux dans le sud du Soudan ont tué au moins 220 personnes, a déclaré dimanche un haut responsable de la santé, marquant l’un des épisodes de violence tribale les plus meurtriers de ces dernières années. Les troubles ont ajouté aux malheurs d’une nation africaine embourbée dans la guerre civile et le chaos politique.

Les combats dans la province du Nil Bleu, qui borde l’Éthiopie et le Soudan du Sud, ont repris plus tôt ce mois-ci à cause d’un différend foncier. Il oppose la tribu Hausa, originaire de toute l’Afrique de l’Ouest, au peuple Berta.