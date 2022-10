Responsable soudanais : 220 morts dans des affrontements tribaux du sud

LE CAIRE (AP) – Deux jours de combats tribaux dans le sud du Soudan ont tué au moins 220 personnes, a déclaré dimanche un haut responsable de la santé, marquant l’un des épisodes de violence tribale les plus meurtriers de ces dernières années. Les troubles ont ajouté aux malheurs d’une nation africaine embourbée dans la guerre civile et le chaos politique.

Les combats dans la province du Nil Bleu, qui borde l’Éthiopie et le Soudan du Sud, ont repris plus tôt ce mois-ci à cause d’un différend foncier. Il oppose la tribu Hausa, originaire de toute l’Afrique de l’Ouest, au peuple Berta.

Les tensions se sont intensifiées mercredi et jeudi dans la ville de Wad el-Mahi à la frontière avec l’Éthiopie, selon Fath Arrahman Bakheit (orthographe (astérisque)(astérisque)?), le directeur général du ministère de la Santé du Nil Bleu.

Il a déclaré à l’Associated Press que les autorités comptaient au moins 220 morts samedi soir, ajoutant que le décompte pourrait être beaucoup plus élevé puisque les équipes médicales n’ont pas pu atteindre l’épicentre des combats.

Bakheit a indiqué que le premier convoi humanitaire et médical a réussi à atteindre Was el-Mahi samedi soir pour tenter d’évaluer la situation, en comptant notamment “ce nombre énorme de corps”, et les dizaines de blessés.

“Dans de tels affrontements, tout le monde est perdant”, a-t-il déclaré. «Nous espérons que cela se terminera bientôt et ne se reproduira plus jamais. Mais nous avons besoin d’interventions politiques, sécuritaires et civiles fortes pour atteindre cet objectif.

Des images de la scène, qui correspondaient aux reportages de l’Associated Press, montraient des maisons incendiées et des corps calcinés. D’autres montraient des femmes et des enfants fuyant à pied.

De nombreuses maisons ont été incendiées lors des combats, qui ont déplacé quelque 7 000 personnes vers la ville de Rusyaris. D’autres ont fui vers les provinces voisines, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU.

Les autorités ont ordonné un couvre-feu nocturne à Wad el-Mahi et déployé des troupes dans la région. Ils ont également créé un comité d’enquête pour enquêter sur les affrontements, selon l’agence de presse officielle SUNA.

Les combats entre les deux groupes ont éclaté pour la première fois à la mi-juillet, tuant au moins 149 personnes au début du mois d’octobre. Cela a déclenché de violentes manifestations et attisé les tensions entre les deux tribus du Nil Bleu et d’autres provinces.

Les derniers combats surviennent à un moment critique pour le Soudan, quelques jours seulement avant le premier anniversaire d’un coup d’État militaire qui a encore plongé le pays dans la tourmente. Le coup d’État a fait dérailler la transition de courte durée du pays vers la démocratie après près de trois décennies de régime répressif d’Omar el-Béchir, qui a été destitué en avril 2019 par un soulèvement populaire.

Ces dernières semaines, l’armée et le mouvement pro-démocratie ont engagé des pourparlers pour trouver une issue à la situation actuelle. Les généraux ont accepté de permettre aux civils de nommer un Premier ministre pour diriger le pays par le biais d’élections dans les 24 mois, a déclaré le mouvement pro-démocratie la semaine dernière.

Cependant, la violence dans le Nil Bleu est susceptible de ralentir ces efforts. Les groupes de protestation, qui rejettent l’accord avec les généraux au pouvoir, se préparent à des manifestations anti-militaires de masse convoquées mardi, jour anniversaire du coup d’État.

