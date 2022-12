Responsable irakien : une explosion dans le nord tue plusieurs policiers

BAGDAD (AP) – Un engin explosif a explosé dimanche dans le nord de l’Irak, tuant plusieurs membres de la police fédérale irakienne qui patrouillaient, a déclaré un porte-parole militaire.

Parmi les victimes figurait un officier ayant le grade de major, selon un tweet du porte-parole, Yahya Rasool. Personne n’a immédiatement revendiqué l’attaque dans le village d’Ali al-Sultan dans le district de Riyad de la province de Kirkouk.

Rasool n’a pas précisé le nombre de morts mais a ajouté que le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani avait été informé de l’attaque. Une enquête était en cours.

Mercredi, trois soldats irakiens ont été tués lorsqu’une bombe a explosé lors d’une opération de sécurité dans le district de Tarmiyah, au nord de Bagdad. Parmi les personnes tuées figurait le commandant de la 59e brigade d’infanterie.

Personne n’a revendiqué la responsabilité de cette attaque non plus, mais des restes du groupe militant État islamique sont actifs dans la région et ont revendiqué des attaques similaires en Irak dans le passé.

L’EI a été vaincu et a perdu tout le territoire qu’il contrôlait autrefois en Syrie et en Irak, son dernier bastion en Syrie étant tombé aux mains de la campagne soutenue par les États-Unis en 2019. Cependant, des cellules dormantes subsistent et ont mené des attaques qui ont tué des dizaines d’Irakiens et de Syriens.

En Irak, les militants ont exploité avec succès les failles de sécurité sur une parcelle de territoire dans le nord en raison d’un différend en cours entre Bagdad et Irbil, la capitale de la région semi-autonome d’Irak dirigée par les Kurdes.

Les zones rurales des provinces de Kirkouk, Diyala, Ninive et Salahaddin en particulier ont été difficiles à surveiller, les forces de sécurité irakiennes étant dispersées et les militants de l’EI terrorisant régulièrement les résidents locaux. Parfois, ils ont réussi à envahir les villes du jour au lendemain en raison des failles de sécurité.

