Responsable irakien : une explosion dans le nord tue plusieurs policiers

Personne n’a revendiqué la responsabilité de cette attaque non plus, mais des restes du groupe militant État islamique sont actifs dans la région et ont revendiqué des attaques similaires en Irak dans le passé.

L’EI a été vaincu et a perdu tout le territoire qu’il contrôlait autrefois en Syrie et en Irak, son dernier bastion en Syrie étant tombé aux mains de la campagne soutenue par les États-Unis en 2019. Cependant, des cellules dormantes subsistent et ont mené des attaques qui ont tué des dizaines d’Irakiens et de Syriens.