À la veille des principaux tours de scrutin du Sénat, un responsable des élections en Géorgie a accusé l’équipe juridique du président Donald Trump d’induire intentionnellement les électeurs en erreur au sujet de la fraude électorale et a déclaré que le président persistait malgré les preuves du contraire.

Gabriel Sterling, responsable de la mise en œuvre du système de vote en Géorgie, a expliqué aux journalistes lundi comment le vote avait été sécurisé lors des élections du 3 novembre et a détaillé en quoi les plaintes de Trump et de ses alliés étaient erronées. Il a spécifiquement expliqué comment l’équipe juridique de Trump a décrit de manière inexacte une vidéo du dépouillement des votes dans le comté de Fulton, qui, selon lui, a été observée par des représentants de chaque parti et par des journalistes.

« L’équipe juridique du président avait la totalité de la bande, elle a regardé la totalité de la bande, puis – de notre point de vue – a intentionnellement induit en erreur le Sénat de l’État, les électeurs et le peuple des États-Unis à ce sujet », a déclaré Sterling. intentionnel, c’était évident, et quiconque regarde ça le sait. «

Les accusations sont cruciales car la Géorgie a deux élections au Sénat qui se terminent mardi et qui détermineront quel parti contrôle la chambre. Trump et le président élu Joe Biden se rendaient chacun en Géorgie lundi pour faire campagne pour leurs candidats.

Sterling a expliqué comment les responsables ont enquêté sur les plaintes des élections du 3 novembre qui alléguaient que des milliers d’électeurs inadmissibles, y compris des criminels, des électeurs mineurs ou des personnes d’autres États, avaient voté. Mais il a déclaré que les plaintes en suspens se chiffraient à des dizaines plutôt qu’aux dizaines de milliers que l’équipe de Trump allègue.

«Rien de tout cela n’est vrai, pas du tout», a déclaré Sterling à propos d’une accusation selon laquelle des pièces de machines à voter ont été retirées et remplacées. «Tout cela est évidemment, facilement, prouvé faux. Pourtant, le président persiste et, ce faisant, sape la confiance des Géorgiens dans le système électoral, en particulier les Géorgiens républicains dans ce cas, ce qui est important car nous avons une grande élection à venir demain, et tout le monde mérite que son vote soit compté s’il le veut. ça doit être.

Un journaliste a demandé à Sterling s’il considérait l’appel de Trump samedi au secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger, lorsque le président l’a exhorté à «trouver» des votes pour que Trump gagne contre le président élu Joe Biden, était une attaque contre la démocratie.

«Personnellement, j’ai trouvé que c’était quelque chose qui n’était pas normal, hors de propos», a déclaré Sterling. «Personne à ma connaissance qui serait président ne ferait quelque chose comme ça à un secrétaire d’État.»

Biden a remporté l’État par une marge de 11779 voix, soit 0,24%, sur les quelque 5 millions de votes exprimés, selon les résultats certifiés par la Géorgie.

Les responsables géorgiens ont compté trois fois les votes pour l’élection présidentielle, notamment dans le cadre d’un audit requis par la loi de l’État et d’un recomptage demandé par le président. Chaque décompte a déterminé que Biden a remporté l’État, le premier démocrate à le faire depuis 1992.

Mais lors d’un appel samedi, Trump a demandé au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger de « trouver » suffisamment de voix pour modifier le résultat de l’élection. Trump a ajouté que le peuple géorgien était en colère et qu’il n’y aurait rien de mal à admettre « que vous avez recalculé ».

«Je veux juste trouver 11 780 votes, soit un de plus que nous. Parce que nous avons gagné l’État », a déclaré Trump.

Trump a imputé sa perte en Géorgie à une fraude électorale généralisée. Mais le ministère de la Justice n’a trouvé aucune preuve de fraude susceptible de modifier le résultat des élections de novembre.

Raffensperger, un compatriote républicain, a dit à Trump qu’il avait «tort».

« Respectueusement, Président Trump: Ce que vous dites n’est pas vrai. La vérité sortira », a déclaré Raffensperger.

Sterling a déclaré que Raffensperger avait enregistré l’appel téléphonique «par prudence», notant la «situation politique» et l’histoire de Trump «caractérisant parfois pas nécessairement les choses telles qu’elles se sont réellement déroulées».

Le Congrès devrait compter mercredi les votes du Collège électoral qui détermineront Biden comme gagnant. Sur la base des résultats certifiés par l’État, Biden a obtenu 306 votes du collège électoral contre 232 de Trump.

Trump et Biden se rendaient chacun lundi en Géorgie, pour faire campagne pour les candidats au second tour qui détermineront le contrôle du Sénat américain. Le vote se termine mardi.

Trump soutient le sénateur républicain Kelly Loeffler et l’ancien sénateur David Perdue, dont le mandat a expiré dimanche avec le début d’un nouveau Congrès. Biden soutient les challengers démocrates Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock.

Sterling a déclaré qu’il s’attend à un taux de participation élevé au second tour des élections de mardi, mais qu’il anticipe également «un certain nombre de menaces potentielles» visant à décourager les gens de voter.

« Nous encourageons tout le monde à se présenter, à être prudent, à être intelligent et à ne laisser personne vous empêcher de voter », a-t-il déclaré.

