Responsable de l’UE: le Kosovo et la Serbie parviennent à un accord sur les plaques d’immatriculation des véhicules

PRISTINA, Kosovo – Le haut diplomate de l’Union européenne a déclaré mercredi que le Kosovo et la Serbie étaient parvenus à un accord sur un différend concernant les plaques d’immatriculation des véhicules, désamorçant les tensions croissantes entre les deux voisins des Balkans occidentaux.

Le haut représentant de l’UE, Josep Borrell, a publié sur sa page de médias sociaux que les négociateurs du Kosovo et de la Serbie “ont convenu d’éviter une nouvelle escalade et de se concentrer pleinement sur la proposition de normalisation de leurs relations”. La Serbie cessera de délivrer des plaques d’immatriculation avec les dénominations des villes du Kosovo et le Kosovo cessera d’autres actions sur la réimmatriculation des véhicules.