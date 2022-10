Responsable de l’ONU : Situation humanitaire désastreuse au Burkina Faso

OUAGADOUGOU, Burkina Faso (AP) – La situation humanitaire au Burkina Faso est devenue si grave que certaines femmes et enfants n’ont mangé que des feuilles et du sel pendant des semaines, a déclaré un haut responsable de l’ONU après une visite d’une journée dans le pays.

Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d’urgence, Martin Griffiths, a déclaré que sa visite de jeudi dans ce pays d’Afrique de l’Ouest “a laissé une profonde impression”.

« L’insécurité croissante et les blocus dans de nombreuses régions ont laissé les communautés coupées du reste du pays et confrontées à une faim croissante. Les travailleurs humanitaires ont du mal à atteindre ces personnes qui ont besoin d’aide », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Un quart de la population du Burkina Faso – près de 5 millions de personnes – a besoin d’une aide d’urgence. C’est 40% de plus qu’au début de l’année, a déclaré Griffiths, mais moins d’un tiers des 805 millions de dollars nécessaires au plan de réponse du pays sont financés.

Le Burkina Faso lutte depuis des années contre une insurrection djihadiste liée à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui a tué des milliers de personnes et déplacé quelque 2 millions de personnes.

La visite de Griffiths a suivi le deuxième coup d’État militaire du pays en moins de neuf mois.

En septembre, de jeunes soldats ont renversé l’ancien chef militaire, le lieutenant Paul Henri Sandaogo Damiba, le remplaçant par le capitaine Ibrahim Traoré, 34 ans, qui a déclaré que son prédécesseur ne faisait pas assez pour protéger le pays de la montée de la violence.

Plus de 3 200 personnes ont été tuées entre janvier et septembre de cette année, soit une augmentation de plus de 100 % par rapport à la même période l’an dernier, selon l’Armed Conflict Location & Event Data Project.

Griffiths s’est rendu dans la ville assiégée de Djibo, dans le nord du pays, que les djihadistes ont isolée depuis février et où les Nations Unies ont déclaré qu’il existe des informations crédibles selon lesquelles au moins huit enfants sont morts de malnutrition récemment.

Plus de 370 000 personnes sont touchées dans la ville, avec un accès limité à l’eau et la hausse des prix des denrées alimentaires, selon un rapport d’octobre de l’ACAPS, une organisation basée à Genève qui fournit une analyse humanitaire indépendante. Plus de 32 civils ont été tués à Djibo depuis juin, a rapporté le groupe.

« Nous n’avons pas de nourriture, nous n’avons rien. Nous ne comptons que sur les feuilles », a déclaré Daouda Maiga, un habitant de Djibo, à l’Associated Press par téléphone depuis la ville.

Les quelques hélicoptères qui apportent de l’aide ne fournissent pas assez, a-t-il dit. Les convois qui tentent d’accéder à la ville par la route sont souvent pris en embuscade. Le mois dernier, 37 personnes ont été tuées, pour la plupart des soldats, lorsqu’un convoi en provenance de la capitale, Ouagadougou, a été attaqué.

Des pans du Burkina Faso sont devenus de plus en plus inaccessibles à mesure que de plus en plus de villes sont isolées. L’ONU estime que plus d’un million de personnes ne peuvent pas se déplacer librement. Les groupes d’aide disent que le manque d’accès à certaines zones est une préoccupation majeure.

“Les zones assiégées se sont multipliées sur toute la carte du Burkina Faso au cours de l’année écoulée, coupant les civils de l’aide et les laissant se débrouiller seuls”, a déclaré Hassane Hamadou, directeur national du Conseil norvégien pour les réfugiés.

Sam Mednick, Associated Press