Vous souhaitez recevoir The Morning par e-mail? Voici l’inscription. Bonjour. Un taux de participation élevé était censé ouvrir la voie à un balayage démocrate. Qu’est-il arrivé?

Les Américains de moins de 40 ans votent à des taux relativement bas. Ils penchent également à gauche politiquement. Il en va de même pour les Latinos et les Américains d’origine asiatique. Cette combinaison a contribué à nourrir une croyance largement répandue selon laquelle une augmentation de la participation électorale profiterait aux démocrates. Des personnes allant de Bernie Sanders à Président Trump ont fait cette réclamation. Moi aussi: «La vraie majorité silencieuse du pays préfère les démocrates», écrivais-je en 2017. Je pense maintenant que c’est au moins en partie faux, et je veux l’expliquer aujourd’hui. Tout d’abord, un peu de contexte: Il y a dix ans, le journaliste Dave Weigel – aujourd’hui journaliste du Washington Post – a présenté un concept qu’il a appelé responsabilité d’expert. L’idée était que les journalistes émettent beaucoup de jugements analytiques et que nous devrions parfois les revoir pour reconnaître ce que nous avons bien et mal. Cela est un signe de respect pour les lecteurs et peut nous améliorer dans notre travail à l’avenir. Au fil des ans, plusieurs journalistes ont ramassé sur l’idée de Weigel, en particulier vers la fin de l’année. Je le fais avec la newsletter d’aujourd’hui.

Je vais commencer par le côté le plus agréable de la responsabilité. Avec le recul, je me sens bien à propos des articles expliquant pourquoi Trump était peu susceptible de gagner une réélection, pourquoi les démocrates devraient espérer que Joe Biden se présenterait à la présidence et pourquoi les États-Unis auraient du mal à contenir le coronavirus. Je me sens moins bien à l’idée d’annuler en grande partie Biden après avoir perdu le New Hampshire et l’Iowa et de traiter les sondages de 2020 avec crédulité. Le fil conducteur: La politique est moins prévisible que nous ne l’imaginons parfois. J’essaierai de mieux m’en souvenir. Cette idée contribue également à expliquer les idées fausses sur la participation électorale. En 2020, la participation a grimpé en flèche, pourtant les démocrates ont fait pire que prévu. Oui, ils ont vaincu Trump, mais ils n’ont pas réussi à reprendre le Sénat (pour l’instant) et ont perdu du terrain à la Chambre et dans les législatures des États. Comment cela pourrait-il être, alors que les grands groupes démographiques à faible taux de participation – Millennials, Latinos et Asian-American – se penchent à gauche? Parce que les électeurs peu fréquents dans ces groupes sont moins libéraux que les électeurs fréquents. «Les non-votants latinos, par exemple, semblent avoir une meilleure opinion de Trump que les électeurs latinos», m’a dit Yanna Krupnikov, politologue à l’Université Stony Brook. Dans l’ensemble, les non-votants se répartissent à peu près également entre les maigres démocrates et les républicains, une étude récente de la Knight Foundation a révélé.