Responsabiliser les officiers | L’étoile

La responsabilité, pas les excuses.

Les résidents de Toronto s’attendent à juste titre à des actions concrètes pour lutter contre la discrimination systémique du service de police de Toronto mise à nu dans un rapport la semaine dernière.

Il a documenté des disparités raciales claires dans le recours à la force et les fouilles à nu, détaillant comment les Noirs ainsi que ceux qui sont autochtones, latinos, du Moyen-Orient et d’Asie du Sud-Est ont été la cible d’actions disproportionnées de la part des agents.

Ces dernières découvertes ajoutent un poids supplémentaire aux rapports précédents, aux conclusions du journalisme d’investigation du Star et, tout aussi important, aux témoignages des résidents de Toronto qui vivent depuis longtemps la réalité quotidienne de ce maintien de l’ordre biaisé.

Comment mesurer l’impact de ces actions policières sur les individus ? La réaction de la communauté à ces dernières découvertes a donné un avant-goût de la colère et de la frustration compréhensibles de longue date.

Comme nous l’avons noté la semaine dernière, il était bienvenu de voir le chef de la police de Toronto, James Ramer, accepter les conclusions, plutôt que de nier, d’obscurcir et d’essayer de discréditer les données, comme cela s’est produit trop souvent dans le passé. Il a reconnu qu’il existe une discrimination systémique dans le maintien de l’ordre et a déclaré que la force n’a pas veillé à ce que tout le monde reçoive «un service de police juste et impartial».

Malgré cette reconnaissance, il a blâmé les «lacunes organisationnelles» et a déclaré aux membres des forces de police que cela «ne parle pas de vos actions en tant que policiers individuels et membres civils».

Les problèmes systémiques dans une organisation, qu’il s’agisse de racisme ou de misogynie, ne peuvent être déconnectés des attitudes individuelles. C’est par les actions biaisées d’individus que des problèmes systémiques sont infligés, dans ce cas à

Changer les attitudes et les actions des agents individuels est là où réside la solution à ces problèmes – et la responsabilité exigée par la communauté.

À cette fin, parmi les 38 recommandations trouvées dans l’étude, la gendarmerie dit avoir déjà agi sur une formation obligatoire sur le racisme anti-Noir et les expériences autochtones pour ses membres ainsi que sur la création d’une section équité et inclusion. D’autres formations sont en cours d’élaboration, certaines destinées aux nouvelles recrues et aux encadrants. L’antiracisme et les préjugés inconscients seront intégrés à la formation sur le recours à la force.

Cette formation et cette éducation sont essentielles. Mais en fin de compte, les agents qui font preuve de discrimination dans leur travail de police doivent être tenus responsables. Le rapport ne donne ici aucune indication. Cela ne devrait pas empêcher Ramer de définir ses attentes envers les officiers et que ceux qui échouent seront tenus responsables.

L’identité des agents dans ces données n’est pas connue. Mais les résultats mettent en évidence les divisions de police de la ville où les taux de recours à la force étaient plus élevés pour les Noirs que pour les Blancs. Dans d’autres divisions, la disparité est bien moindre. De tels résultats fournissent un objectif immédiat pour le leadership de la police.

Il n’y a pas que le service de police de Toronto qui devrait être sous le feu des projecteurs. Chaque service de police de la province a pour mandat de noter la perception qu’a un agent de la race de la personne contre laquelle il a utilisé la force. Ces services devraient entreprendre des examens similaires à celui effectué par Toronto pour révéler des problèmes systémiques.

Lorsqu’un service de police ne parvient pas à assurer une police équitable et impartiale, il trahit non seulement ceux qui sont pris dans de telles pratiques discriminatoires, mais tous les citoyens.

