Respirez facilement : le bureau de santé donne des conseils pour éviter les maladies respiratoires saisonnières

Le bureau de santé du district de Simcoe Muskoka lance également le tableau de bord Mise à jour des virus respiratoires pour fournir un résumé hebdomadaire de l’activité de la grippe, de la COVID-19 et du VRS.

L’automne apportant des journées plus fraîches et des feuilles changeantes, il marque également le début de la saison des maladies respiratoires.

Avec une augmentation attendue des cas de rhume, de COVID-19, de grippe saisonnière, de virus respiratoire syncytial (VRS) et d’autres infections respiratoires dans nos communautés, le Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka (SMDHU) recommande de prendre des précautions pour vous protéger et protéger les autres tout au long de la journée. l’automne et l’hiver.

Les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé courent un risque accru de maladie grave due à ces virus respiratoires. Vous pouvez vous protéger ainsi que les membres de votre famille en prenant des mesures simples, éprouvées et efficaces pour réduire le risque de tomber malade et pour protéger vos proches.

Ces étapes comprennent :

Rester à la maison lorsque vous êtes malade et présenter des symptômes de maladie respiratoire et garder les enfants à la maison de l’école ou de la garderie s’ils sont malades.

Éviter les visites non essentielles aux amis et à la famille dans des milieux vulnérables comme les hôpitaux, les soins de longue durée ou les maisons de retraite si vous êtes malade

Faites-vous vacciner contre la grippe, la COVID-19 et le VRS (si admissible) dès que possible.

Lavez-vous souvent les mains et nettoyez puis désinfectez régulièrement les surfaces fréquemment touchées.

Se couvrir la bouche et le nez lorsque vous toussez ou éternuez.

Envisagez de porter un masque médical bien ajusté dans les lieux publics intérieurs, surtout si vous présentez un risque plus élevé d’infection grave.

Si vous êtes malade, portez un masque dans tous les lieux publics jusqu’à 10 jours après le début de vos symptômes (les masques ne sont pas recommandés pour les enfants de moins de 2 ans).

Les vaccins contre la grippe et la COVID-19 seront disponibles pour les personnes présentant un risque plus élevé d’infection grave dans les semaines à venir, et les vaccins seront accessibles à tous à partir du 28 octobre. Ces deux vaccins sont disponibles gratuitement auprès de pharmacies locales participantes et certains prestataires de soins de santé.

Le vaccin contre le VRS est disponible auprès du Programme de vaccination contre le VRS pour les personnes âgées à haut risque pour les personnes âgées de 60 ans et plus et qui répondent à l’un des descripteurs suivants : Ils résident dans des foyers de soins de longue durée (SLD), dans un pavillon de soins pour personnes âgées ou dans une maison de retraite.

Pour tenir le public informé de l’activité locale des virus respiratoires, le bureau de santé a lancé le Mise à jour hebdomadaire sur les virus respiratoires — un tableau de bord interactif mis à jour chaque semaine. À partir du 1er septembre 2024, le tableau de bord fournit un résumé de l’activité de la grippe, de la COVID-19 et du VRS de la semaine la plus récente, offrant un aperçu des virus respiratoires en circulation à Simcoe Muskoka et, lorsqu’ils sont disponibles, en Ontario.

Pour plus d’informations, visitez smdhu.org ou contactez Health Connection au 705-721-7520 ou 1-877-721-7520, en semaine de 8h30 à 16h30

