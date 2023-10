Les purificateurs d’air peuvent vous aider à mieux respirer, car ils aident à filtrer diverses particules de l’air, ce qui signifie que vous respirerez un air plus pur. Le Purificateur d’air Alen BreatheSmart FIT50 HEPA coûte 564 $, mais pour le moment, Amazon le situe à un plus bas historique de seulement 304 $.

Meilleur achat a réduit ce purificateur à 389 $ en ce moment et considère qu’il s’agit d’une bonne affaire pour cet appareil, donc si vous êtes intéressé, nous vous suggérons d’aller de l’avant et prenez-le pour seulement 304 $ sur Amazon et économisez 260 $ sur son prix catalogue. Nous ne savons pas combien de temps durera cette offre, nous vous recommandons donc d’effectuer votre achat le plus tôt possible.

Ce purificateur d’air offre jusqu’à 900 pieds carrés de couverture, faisant circuler l’air en seulement une demi-heure, ce qui devrait bien fonctionner pour la plupart des appartements et des grandes chambres. Il utilise un filtre H13 True HEPA qui élimine les odeurs légères et 99,99 % des particules en suspension dans l’air, y compris la poussière, le smog, les allergènes et même certaines bactéries et virus de plus de 0,1 micron, selon Alen. Une fonctionnalité ultra pratique est le mode automatique qui utilisera son capteur intelligent intégré pour optimiser la vitesse de votre ventilateur en fonction de la qualité actuelle de l’air dans votre maison.

Il ne mesure que 10 pouces de profondeur, ce qui signifie qu’il est assez compact et peut s’intégrer dans la plupart des maisons, même lorsque vous manquez d’espace. Et c’est aussi Certifié Energy Star comme appareil à faible consommation d’énergie.

Vous recherchez une taille ou une marque différente ? Consultez notre tour d’horizon des autres offres de purificateurs d’air en cours en ce moment.