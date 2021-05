Respirer profondément, ramper et marcher pourraient aider les patients Covid à se rétablir, trouver des chercheurs

Le réseau de réadaptation en médecine Johns Hopkins a prescrit un programme de réadaptation par étapes pour les patients Covid afin de les aider à retrouver leur mode de vie et à jouir d’une pleine santé.

Alors que Covid-19 attaque le corps et l’esprit, Johns Hopkins Medicine a déclaré que les efforts de réadaptation visent à restaurer la personne dans son ensemble, en vous aidant à retrouver votre qualité de vie antérieure.

Les déficiences courantes de Covid-19 comprennent la faiblesse, la fatigue et l’essoufflement avec l’activité, ainsi que la difficulté à marcher et à effectuer des tâches quotidiennes.

«Lorsque vous ressentez ces déficiences physiques, cela peut entraîner un stress, ce qui affecte négativement l’esprit. La peur et la dépression peuvent toutes deux avoir un impact sur la santé du corps. L’intervention précoce par l’exercice et l’activité visant à traiter la personne dans son ensemble jouera un rôle important dans le processus de récupération et peut être commencée à la maison pendant l’auto-isolement », a-t-il déclaré.

La solution est de commencer à bouger. Le mouvement guérit le corps et est un moyen de restaurer l’esprit et d’apaiser les émotions. En s’engageant dans des mouvements auxquels le corps humain est déjà habitué, nous pouvons commencer le processus de récupération et de guérison avec des exercices et des mouvements. Il y a cinq couches de mouvement humain qui réparent et optimisent la santé de la personne dans son ensemble dans le corps et l’esprit, a déclaré Johns Hopkins.

Les cinq couches du mouvement humain sont – Respirez profondément, respirez profondément, remplissez les poumons de bas en haut.

1. Allumez le système vestibulaire. Le système vestibulaire contrôle l’équilibre et l’entrée sensorielle du corps et est activé en bougeant la tête et les yeux.

2. Croisez votre corps – Adoptez des modèles de bandoulière tels que ramper, marcher ou marcher.

3. Développer la force – Augmenter la force musculaire.

4. Gagnez en endurance – Augmentez la tolérance à l’activité physique et au mouvement.

«Nos modèles de mouvement se développent pendant l’enfance et tout au long de notre vie. Les modèles de mouvement dépendent du bon fonctionnement des systèmes corporels. Les exercices qui renforcent la personne tout entière aideront le corps à se réparer et à récupérer.

Selon Johns Hopkins, les exercices s’adressent à ces systèmes corporels: cardiopulmonaire (cœur et poumons), neuro-vestibulaire (équilibre et coordination), musculo-squelettique (muscles et articulations), mental / cognitif (cerveau et pensée).

