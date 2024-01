Respirer de l’oxygène pur est « aussi efficace que le Viagra »

La dysfonction érectile touche environ la moitié des hommes âgés de 40 à 70 ans.







Respirer de l’oxygène pur pendant 90 minutes par jour peut être aussi efficace que le Viagra pour traiter l’impuissance – sans aucun effet secondaire et avec des résultats potentiellement plus durables, selon de nouvelles recherches.

Les hommes ayant suivi le traitement ont constaté une amélioration moyenne de 50 % de leur fonction érectile. Et les effets d’un mois de traitement ont duré jusqu’à 18 mois dans certains cas.

La dysfonction érectile (DE), une incapacité à obtenir ou à maintenir une érection, touche environ la moitié des hommes âgés de 40 à 70 ans, selon la British Association of Urological Surgeons.

Neuf hommes sur dix atteints de dysfonction érectile ont au moins une cause physique sous-jacente, telle qu’une maladie cardiaque, le diabète ou la prise de certains médicaments, notamment contre l’hypertension artérielle et la dépression (qui peuvent provoquer un rétrécissement des vaisseaux sanguins alimentant le pénis, entraînant une insuffisance de sang). pour une érection).

La dysfonction érectile est généralement traitée avec des médicaments inhibiteurs de la phosphodiestérase-5 (PDE5), notamment le sildénafil (Viagra) et le tadalafil (Cialis), qui augmentent le flux sanguin vers le pénis.

Ils peuvent être très efficaces, mais ne conviennent pas à tous les hommes, y compris ceux qui prennent des médicaments à base de nitrate contre l’angine de poitrine et ceux qui ont de graves problèmes cardiaques ou hépatiques.

Les médicaments contre la dysfonction érectile et les nitrates provoquent tous deux une dilatation des vaisseaux sanguins. Leur combinaison peut donc provoquer une chute brutale de la tension artérielle, augmentant ainsi le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral.

Les effets secondaires potentiels de la PDE5 comprennent l’indigestion, la congestion nasale, les maux de dos et les douleurs musculaires. Des études montrent qu’un tiers des hommes ne réagissent pas aux médicaments.

La nouvelle étude, réalisée par des urologues de l’hôpital de formation et de recherche Izmir Bozyaka en Turquie, publiée dans la revue International Urology and Nephrology, a porté sur 100 hommes. Un groupe a été traité à l’oxygène ; un autre groupe a reçu du tadalafil quotidiennement pendant un mois ; et un troisième groupe n’a reçu aucun traitement.

Les hommes du groupe oxygène étaient assis dans des chambres hyperbares (similaires à celles utilisées pour traiter les plongeurs souffrant d’accidents de décompression) et respiraient de l’oxygène pur pendant 90 minutes par jour. (L’air normal contient 21 pour cent d’oxygène, 78 pour cent d’azote et de petites quantités d’autres gaz.)

La pression accrue dans les chambres hyperbares (2,4 fois supérieure à la pression atmosphérique) aide les poumons et les tissus à absorber plus d’oxygène que la normale.

Les groupes oxygène et tadalafil ont montré la même amélioration – environ 50 pour cent.

L’oxygène a fonctionné quel que soit l’âge ou la durée pendant laquelle les hommes avaient souffert de dysfonction érectile. Les effets ont duré en moyenne deux mois.

Cela contraste avec des médicaments tels que le Viagra, qui sont utilisés à la demande avec des effets pouvant durer jusqu’à quatre heures (ou 36 heures avec le tadalafil) et dont les effets secondaires durent plus longtemps.

On ne sait pas clairement comment l’oxygénothérapie hyperbare aide la dysfonction érectile. Une théorie est qu’un supplément d’oxygène favorise la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins, fournissant ainsi plus de sang au pénis.

Une autre raison est que cela pourrait entraîner une augmentation de l’oxyde nitrique, qui détend les vaisseaux sanguins, permettant ainsi à davantage de sang de circuler dans les tissus péniens.

Le professeur Raj Persad, urologue consultant à Bristol Urology, a décrit l’étude comme « une base pour de futures recherches ».

Il a déclaré : « En cas de diabète et d’autres pathologies, l’apport sanguin aux tissus délicats peut être altéré, réduisant ainsi l’apport d’oxygène. Cela peut être temporairement amélioré en respirant de l’oxygène hyperbare.

Il a averti que ce n’était « pas une solution permanente » et que « trop de substances peuvent conduire à un empoisonnement à l’oxygène ».

Le traitement de l’insomnie peut réduire le risque de dysfonction érectile (DE), selon une étude de l’Université des sciences et technologies de Macao, qui a révélé que les hommes souffrant d’insomnie étaient 3,4 fois plus susceptibles de souffrir de dysfonction érectile.

Publiée dans la revue Andrology, cette étude révèle également que le stress augmente le risque d’environ 80 pour cent. On pense que l’insomnie entraîne une baisse du taux de testostérone, car la production atteint son maximum pendant le sommeil. Des niveaux élevés de stress peuvent également affecter le sommeil.