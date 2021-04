Les courses de Formule E à propulsion électrique ont échoué samedi lorsque 12 des 24 voitures participant au Grand Prix de Valence ont manqué d’énergie et n’ont pas réussi à terminer.

Sur piste mouillée où les collisions étaient fréquentes, la voiture de sécurité a été sollicitée cinq fois.

Cependant, la réglementation prévoit que le niveau d’énergie disponible pour les monoplaces est recalculé à la baisse lors de telles pauses en course.

Ayant sous-estimé la distance de la course (le règlement prévoyant 45 minutes plus un tour) et donc la quantité d’énergie nécessaire pour la terminer, la moitié du peloton s’est arrêtée dans le dernier tour.

Le leader de la course, Antonio Felix da Costa, du Portugal, dans une DS Techeetah, a été la victime la plus notable alors que le pilote néerlandais Nyck de Vries dans une Mercedes l’a dépassé pour la victoire.

«Je ne m’attendais pas à cela», a déclaré De Vries qui a débuté la course avec une pénalité de cinq places sur la grille.

«Cela peut sembler idiot. Cependant, il a également été bien joué par nos équipes et d’autres ont en quelque sorte manqué certaines informations.

«Je tiens à souligner le travail qu’ils ont accompli et ils étaient clairement sur la bonne voie. Mais pas forcément une erreur du championnat à mon avis. «

Le directeur de l’équipe Mercedes, Ian James, a ajouté: « Nous avons été plutôt conservateurs (dans la gestion de l’énergie) et cela a payé. »

Le Suisse Nico Mueller, dans une Dragon-Penske, a terminé deuxième tandis que Stoffel Vandoorne de Mercedes a terminé troisième.

« Je suis vraiment surpris d’être ici sur le podium », a déclaré le Belge.

Da Costa a été particulièrement critiqué après avoir été accusé de ne pas avoir suffisamment ralenti en tête de peloton sous la dernière voiture de sécurité pour économiser l’énergie.

« Je suis désolé mais je ne peux pas accepter cela », a tweeté le pilote portugais.

«Si je vais encore plus lentement sous SC (voiture de sécurité), combien d’équipes m’auraient protesté à la fin? Et aussi, si j’allais plus lentement, ils auraient réduit plus d’énergie.

«Aujourd’hui, il n’appartenait qu’à la FIA de nous sauver tous.»

Il a déclaré plus tard à motorsport.com: « La Formule E sera la blague de la semaine ».

Un deuxième Grand Prix est prévu dimanche sur le même circuit de Valence.

Résultats

1. Nyck de Vries (NED / Mercedes) 24 tours en 48: 20.547, 2. Nico Mueller (SUI / Dragon-Penske) à 13.128, 3. Stoffel Vandoorne (BEL / Mercedes) 34.886, 4. Nick Cassidy (NZL / Virgin Racing) 36.903, 5. René Rast (GER / Audi-Abt) 51.650

Classement championnat du monde

1. Nyck de Vries (NED / Mercedes) 57 pts, 2. Stoffel Vandoorne (BEL / Mercedes) 48, 3. Sam Bird (GBR / Jaguar) 43, 4. Robin Frijns (NED / Virgin Racing) 43, 5. Mitch Evans (NZL / Jaguar) 39

