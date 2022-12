« Respectez-les pour votre propre bien » : la Russie lance un ultimatum à l’Ukraine pour qu’elle cède du territoire

La Russie a lancé à l’Ukraine un ultimatum sur la direction de la guerre.

Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a exigé que l’Ukraine cède du territoire.

Près de neuf millions d’Ukrainiens sont privés d’électricité à cause des attaques contre les infrastructures.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a lancé un ultimatum à l’Ukraine : répondez aux exigences de Moscou – y compris la cession du territoire ukrainien que la Russie contrôle désormais – ou l’armée russe décidera du sort de l’Ukraine.

S’exprimant un jour après que le président russe Vladimir Poutine a de nouveau déclaré qu’il était ouvert aux pourparlers de paix – et que les États-Unis ont qualifié de malhonnête – Lavrov a déclaré à Kyiv qu’il devait, pour son “bien”, se conformer aux souhaits de Moscou.

“Nos propositions pour la démilitarisation et la dénazification des territoires contrôlés par le régime, l’élimination des menaces à la sécurité de la Russie qui en émanent, y compris nos nouvelles terres, sont bien connues de l’ennemi”, a déclaré l’agence de presse officielle TASS, citant Lavrov. Lundi.

“Le point est simple : remplissez-les pour votre propre bien. Sinon, la question sera tranchée par l’armée russe”, a déclaré Lavrov.

Interrogé par TASS sur la durée du conflit, Lavrov a déclaré :

La balle est dans le camp du régime et Washington derrière lui.

Dimanche, le président russe Vladimir Poutine a de nouveau déclaré que Moscou était ouvert aux négociations et a blâmé Kyiv et ses soutiens occidentaux pour l’absence de pourparlers, des commentaires que les États-Unis ont rejetés comme peu sincères.

Alors que la guerre entre dans son 11e mois et malgré une myriade de revers sur le champ de bataille pour Moscou, les forces russes sont engagées dans des combats acharnés dans l’est et le sud de l’Ukraine tandis que les attaques de missiles et de drones de la Russie ont dévasté l’infrastructure civile de l’Ukraine, laissant des millions de personnes sans électricité, chauffage et eau.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi dans son allocution vidéo nocturne que la situation au front dans la région du Donbass était “difficile et douloureuse” et nécessitait toute “la force et la concentration” du pays.

Il a déclaré qu’à la suite du ciblage par la Russie des infrastructures énergétiques de l’Ukraine, près de neuf millions de personnes étaient désormais sans électricité. Ce chiffre représente environ un quart de la population ukrainienne.

Des dizaines de milliers de civils ukrainiens ont également été tués dans des villes rasées par la Russie, et des milliers de soldats des deux côtés sont morts.

Accueillant les dirigeants des anciens États soviétiques à Saint-Pétersbourg lundi pour un sommet du groupe de la Communauté des États indépendants, Poutine n’a fait aucune référence directe à la guerre en Ukraine tout en affirmant que les menaces à la sécurité et à la stabilité de la région eurasienne augmentaient.

“Malheureusement, les défis et les menaces dans ce domaine, en particulier de l’extérieur, ne font que croître chaque année”, a-t-il déclaré.

Depuis l’invasion de février, l’Ukraine a chassé les forces russes du nord, les a vaincues à la périphérie de la capitale Kyiv et a forcé les Russes à battre en retraite à l’est et au sud.

Mais Moscou contrôle toujours des pans de terres à l’est et au sud que Poutine prétend avoir annexées.