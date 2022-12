Respecter systématiquement les ordonnances – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Une pétition signée par 23 résidents de Yorkville a été soumise au conseil municipal de Yorkville le 22 novembre par un groupe de citoyens locaux se mobilisant pour la loi et l’ordre sous le slogan « LET KIDS BE KIDS », basé sur les définitions et codes existants de Yorkville.

Divertissement pour adultes 3-11-1 :

Cabaret de divertissement pour adultes : Un établissement public ou privé qui est autorisé à servir de la nourriture et/ou des boissons alcoolisées et qui présente des imitateurs masculins ou féminins.

Contrôle des alcools 3-3-12(E)(2)(a) :

Il est interdit à toute personne, dans le cadre d’un spectacle, d’exposer ses fesses.

Des informations récentes sur le contenu de la pétition ont été trompeuses. La pétition proprement dite se lit comme suit :

À qui de droit:

Nous, les citoyens soussignés de Yorkville, demandons que le maire et le conseil municipal opèrent dans la vérité et respectent et appliquent également la loi, en ce qui concerne les divertissements pour adultes qui sont actuellement autorisés à avoir lieu à Yorkville. Nous demandons au maire ou au conseil municipal de faire ce qui suit :

1. Envoyez une nouvelle lettre au [Illinois Liquor Control Commission] expliquant que Southbank Original Barbecue n’était pas correctement zoné pour accueillir l’usurpation d’identité masculine/féminine le 11 juin 2022, selon les codes de Yorkville et que l’exposition des fesses pendant le spectacle a violé l’ordonnance de contrôle des alcools 3-3-12(E)(2)(a ).

2. Informez les propriétaires d’entreprise et le grand public que le spectacle Southbank Original Barbecue a violé l’ordonnance sur le contrôle des alcools 3-3-12 (E) (2) (a) et que tous les spectacles de dragsters sont définis comme des divertissements pour adultes dans les codes de Yorkville, nécessitant des zonage et licences.

3. Maintenir systématiquement et appliquer de la même manière toutes les ordonnances écrites et publiées de Yorkville.

Molly Krempski

Yorkville