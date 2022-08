Respecté en Occident, Gorbatchev était considéré comme un bavard téméraire en Russie

En 1992, j’ai interviewé Mikhaïl Gorbatchev, un peu plus d’un an après qu’il eut présidé à l’effondrement de l’Union soviétique et perdu le pouvoir.

Son assistant m’a dit de soumettre des questions à l’avance. J’en ai soumis six. L’assistant éclata de rire. Vous n’aurez jamais l’occasion de demander tout cela, dit-il. Il aime trop parler.

Gorbatchev a répondu trois en 40 minutes.

L’homme, décédé mardi à 91 ans, aimait en effet parler, et après avoir pris le pouvoir en Union soviétique en 1985, il voulait que son pays parle, et parle ouvertement, de ses problèmes.

À cette fin, en 1989, il crée un nouveau parlement, le Congrès des députés du peuple. Les débats des députés nouvellement élus ont été retransmis à la télévision nationale. Gorbatchev et ses ministres ont erré dans les couloirs, répondant aux questions des journalistes.

Dans la foulée, un pays jadis hermétiquement censuré s’est ouvert dans un déluge de discours, de révélations, de débats. Pour des reporters comme moi – qui étaient arrivés à Moscou en tant que correspondant de la CBC en 1988, pour un séjour de six ans – c’était une mine d’informations.

Le problème était que, à mesure que le pays parlait de ses problèmes, ils ne faisaient qu’empirer. La nourriture et les biens de toutes sortes se font rares. Les rayons des supermarchés étaient vides. Le rouble n’achetait presque rien.

Pourtant Gorbatchev continuait à parler.

REGARDER | Décès de l’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev :

Mikhaïl Gorbatchev, dirigeant soviétique qui a mis fin à la guerre froide, est mort à 91 ans L’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, à qui l’on attribue la fin de la guerre froide sans effusion de sang, est décédé à l’âge de 91 ans. En tant que dernier dirigeant de l’Union soviétique avant sa dissolution, il laisse derrière lui un héritage qui divise.

Le dirigeant soviétique, comme aujourd’hui le président russe Vladimir Poutine, contrôlait directement les principales chaînes de télévision. Et ainsi, nuit après nuit, les téléspectateurs soviétiques ont vu Gorbatchev – souvent accompagné de sa femme en grève, Raisa – en tête de l’actualité, pendant 10, 20, voire 30 minutes, s’adressant à ses ministres, conversant avec les gens dans la rue. En parlant.

Les Russes fatigués l’appelaient un “boltan” – un bavard. Les mots ont coulé alors que le pays sombrait dans la paralysie économique.

Esquiver un coup

Gorbatchev a parlé et il a manœuvré. Il était un brillant tacticien, dépassant les réactionnaires de son bureau politique et du KGB avec la création du nouveau parlement.

Ses collaborateurs l’ont supplié d’aller plus loin et de créer une présidence élue par le peuple. Il ne l’a pas fait. Il est devenu président en 1990 par un vote du Congrès des députés du peuple. Il a esquivé la chance de se donner une forte légitimité politique.

Tout au long de l’hiver et du printemps 1991, ses aides et alliés l’ont averti que ses adversaires du Parti communiste et du KGB préparaient un coup d’État. Il les ignora, persuadé qu’une fois de plus, il pourrait les déjouer.

En août 1991, le coup d’État a eu lieu. Gorbatchev est fait prisonnier dans sa résidence d’été du sud du pays. Il a été laissé à son adversaire politique Boris Eltsine de se tenir debout sur un char et d’affronter les putschistes.

L’un des meneurs du coup d’État était le chef du KGB, Viktor Kryuchkov, un homme que Gorbatchev lui-même avait choisi pour ce poste.

REGARDER | L’ancien Premier ministre Brian Mulroney parle de l’héritage de Gorbatchev :

Gorbatchev un “grand leader transformationnel”: Brian Mulroney “C’était un ami – un bon ami”, a déclaré l’ancien Premier ministre Brian Mulroney à propos de l’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, qui a mis fin à la guerre froide. “Je ressens un sentiment de perte qu’il soit maintenant parti, mais il est allé dans la salle des grands dirigeants de cette époque.”

Le coup d’État s’est dissous et, dans son sillage, Eltsine a exigé la dissolution du Parti communiste. C’était fait.

Quatre mois plus tard, Eltsine et les dirigeants de l’Ukraine et de la Biélorussie ont convenu de dissoudre l’Union soviétique.

Gorbatchev était un président sans pays. Il a démissionné le 25 décembre 1991.

Force diplomatique

Il était arrivé au pouvoir en sachant à quel point l’Union soviétique était faible. C’était un pays qui dépensait énormément pour son armée et une guerre perdue en Afghanistan. Ses récoltes étaient mauvaises et le prix de sa principale exportation, le pétrole, baissait.

Gorbatchev avait voyagé au Canada avant de devenir secrétaire général du Parti communiste. Là, il a eu de longs entretiens avec l’ambassadeur soviétique à Ottawa, Alexander Yakovlev, un autre réformateur qui a été exilé au Canada pour ses opinions.

Lorsqu’il est devenu le chef de son parti et du pays en 1985, Gorbatchev a promu Yakovlev au bureau politique. Leur réponse économique aux problèmes du pays était une plus grande centralisation des ministères de l’agriculture et de l’industrie presque catatoniques. Le résultat a été un bourbier.

Il a su transformer la faiblesse de l’Union soviétique en une sorte de force diplomatique, négociant des traités de réduction des armements avec les États-Unis et ne faisant aucun effort pour arrêter la destruction du mur de Berlin en 1989 et la marche vers la liberté des pays d’Europe de l’Est.

Cette photo prise en juillet 1991 montre le président américain de l’époque, George Bush, à gauche, et Gorbatchev lors d’une conférence de presse à Moscou concluant le sommet américano-soviétique consacré au désarmement. (Mike Fisher/AFP/Getty Images)

Pour cela, il a gagné le respect et les applaudissements d’une grande partie du monde. Mais chez lui, c’était un chef méprisé. Lorsqu’il s’est finalement présenté à la présidence en 1996, il a obtenu 0,5 % des voix.

Pendant qu’il était au pouvoir, il est resté un vrai croyant communiste, insistant sur le fait que la réforme devait venir d’en haut, mais que la concurrence incontrôlée et la propriété privée n’étaient pas pour son pays.

Sans pouvoir, il est devenu une voix inouïe. Il avait créé un hybride politique étrange et disgracieux qui dans mon livre sur Gorbatchev et son époque J’ai appelé une démocratie de despotes.

Le KGB et les ministères de la sécurité avaient échoué une fois à arrêter les réformes de Gorbatchev. Lorsqu’une seconde opportunité se présentera en 1999, il n’y aura pas d’échec. Vladimir Poutine, ancien lieutenant-colonel du KGB, est devenu Premier ministre, puis président.

Poutine a décrit l’éclatement de l’Union soviétique comme la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. De la manière la plus sanglante possible, il tente maintenant de récupérer des parties de l’empire perdu.

La démocratie en Russie n’est plus. Le despotisme règne sans entraves.

Gorbatchev était un réformateur, un visionnaire. Mais la structure construite à partir de cette vision était imparfaite et vouée, à la fin, à l’échec.