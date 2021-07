« Respect »: la rébellion d’un restaurateur français contre les laissez-passer obligatoires de Macron après avoir déclaré son restaurant une « zone franche »

Alors que le gouvernement s’apprête à exiger de toutes les personnes comment leur passeport de santé Covid-19 lorsqu’elles entrent dans les bars et les restaurants à partir de début août, certains en France ont lancé leur propre campagne pour se rebeller contre ce qu’ils ont décrit comme la politique de l’État. « dictature de la santé ».

Le compte Twitter ‘Zone Libre’ ou ‘Free Zone’ encourage les restaurateurs à afficher une pancarte rejetant le mandat de carte sanitaire du gouvernement du président Emmanuel Macron.

Zone Libre devient le slogan des opposants à la dictature sanitaire.#zonelibre#NonAuPassDeLaHontepic.twitter.com/F5isISqsPE — Zone Libre (@Alain_Charles_) 27 juillet 2021

Le tweet dit : « Zone Libre devient le slogan des opposants à la dictature sanitaire », ajouter le hashtag « Zone Libre » et « Non au col de la honte. »

Le tweet est accompagné d’une image d’un panneau indiquant : « Ici, nous respectons votre liberté, votre dignité et vos secrets médicaux. » Le message à l’extérieur du panneau dit « Tous les bienvenus, avec ou sans pass sanitaire. »

Bien que le compte lui-même n’ait pas beaucoup retenu l’attention, une vidéo du chef Michel Le Menn collant la pancarte sur la façade de son restaurant a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Le restaurant ‘Le Coup de Fourchette’ serait situé à Brest, une ville portuaire de Bretagne.

Dans les images, on peut voir des gens photographier le panneau « Zone Libre » pendant que la foule scande « Liberté » ou alors « Liberté. »

Partage de la vidéo, une personne a écrit: « La résistance commence comme ça, respect Monsieur. »

« Tous les restaurateurs doivent faire de même, s’il est le seul à le faire l’Etat l’écrasera de tout son poids pour faire un exemple », une personne a écrit.

Le terme lui-même est plutôt controversé, car la «zone libre» était également le nom de la région de France contrôlée par le gouvernement de Vichy du maréchal Philippe Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale. L’état de courte durée était notoirement antisémite.

Lundi, le gouvernement français a promulgué un projet de loi forçant la vaccination des personnels médicaux et une utilisation accrue du passeport sanitaire controversé. Le gouvernement avait précédemment annoncé son intention de rendre obligatoire l’utilisation du pass sanitaire pour l’accès aux bars et restaurants à partir du mois d’août ; les laissez-passer sont déjà requis pour des endroits comme les musées et les piscines.

Le pass santé, qui peut être affiché sur une application ou imprimé, indique si la personne a été vaccinée ou a fourni un test négatif.

Le gouvernement de Macron a connu une opposition généralisée au laissez-passer, avec 160 000 personnes qui ont manifesté à travers le pays samedi. Les manifestants scandaient « Liberté, Liberté » alors qu’ils marchaient autour des villes françaises.

