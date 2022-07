Resource Bank ouvre une succursale à Kirkland avec salle communautaire – Shaw Local

KIRKLAND – Une nouvelle succursale de Resource Bank a récemment ouvert ses portes à Kirkland.

La succursale, au 414 W. Main St., Kirkland, a ouvert ses portes le 26 juin, selon un communiqué de presse. Les membres de la communauté ont été invités à célébrer la grande ouverture avec des prix, des rafraîchissements et de la musique live du groupe Drift Away.

La nouvelle succursale de Kirkland a été achevée plus tôt cette année et construite dans un style similaire aux bâtiments en brique à deux étages des petits centres-villes de la fin du 19e et du début du 20e siècle. L’intérieur du bureau est également décoré de photographies agrandies du passé de Kirkland, fournies par la Kirkland Historical Society et les passionnés d’histoire locale Cristine Johnson et Ron Klein.

Le deuxième étage de la succursale est une salle communautaire qui est mise à la disposition des résidents pour des événements privés, à but non lucratif, civiques et de service. Le deuxième étage est entièrement équipé avec une cuisine, des tables, des chaises, des toilettes et un équipement audiovisuel. L’utilisation de la salle communautaire est gratuite et accessible en dehors des heures normales d’ouverture de la banque.

Resource Bank est une banque communautaire détenue localement avec treize emplacements dans les comtés de DeKalb, LaSalle et Kane. Resource Bank propose une gamme de services financiers, notamment des assurances, des investissements, des fiducies et des hypothèques.

Pour plus d’informations sur Resource Bank, appelez le 815-756-6321 ou visitez ResourceBank.com.