Résoudre l’inflation – Shaw Local

J’ai entendu de nombreux républicains, notamment le représentant américain Jim Jordan, R-Ohio, déclarer que nous devrions tenir des audiences sur l’inflation au lieu du 6 janvier.

De plus, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Kentucky, refuse de soutenir un projet de loi bipartite qui rendrait les États-Unis plus compétitifs face à la Chine dans la fabrication de semi-conducteurs, ce qui a poussé Intel à mettre fin à l’inauguration d’une usine prévue dans l’Ohio. Il aurait refusé de soutenir le projet de loi à moins que les démocrates n’abandonnent leur projet de loi de réconciliation qui réduirait le déficit, contiendrait les prix des médicaments et étendrait la solvabilité de Medicare.

Cela m’a rappelé ce que disait mon auditeur responsable lorsque je travaillais pour le Naval Audit Service : « Ne m’apportez pas de problèmes à moins que vous ne m’apportiez des solutions.

Alors, Républicains, redites-moi : quelles sont vos solutions pour lutter contre l’inflation ?

Antoinette Velle

Dixon