« Résoudre » les temps d’attente dans les services d’urgence commence par investir dans un système de soins primaires solide

Un mentor m’a récemment dit : « Je suis désolé que vous finissiez dans les conditions de travail les plus difficiles que j’ai vues. » Je serai bientôt médecin de famille et médecin d’urgence indépendant, et elle a raison — beaucoup de bruit a été fait récemment sur les temps d’attente records, les pénuries de personnel et les niveaux croissants d’épuisement professionnel dans les services d’urgence à travers le pays.

Bien que décourageantes, ces pressions sur le système pourraient représenter une occasion de faire avancer les changements de politique indispensables dans nos établissements de soins primaires et de courte durée.

Les temps d’attente dans les services d’urgence ne sont pas une mesure autonome. Les «réparer» signifie donc s’attaquer aux causes profondes, la première étape nécessaire étant d’investir dans un système de soins primaires solide, de sorte que chaque individu ait accès en temps opportun à la prévention et au traitement des maladies.

Un refrain de plus en plus courant chez les patients que nous voyons au service des urgences (SU) est qu’ils n’ont pas pu accéder à leur fournisseur de soins primaires, bien qu’ils préfèrent le faire si c’était possible. De nombreux patients se présentent aux urgences en dernier recours, et en 2021, seulement 34,7 % des Canadiens ont déclaré pouvoir accéder à leur fournisseur de soins primaires le jour même ou le lendemain. Ce n’est pas un problème de fournisseur individuel. En partie, la pandémie a conduit un petit nombre de médecins à prendre leur retraite ou à fermer leur cabinet plus tôt. Plus important encore, cependant, notre bassin de médecins de famille a diminué au cours des cinq dernières années, moins de diplômés en médecine choisissant la spécialité alors qu’un médecin de famille sur cinq envisage de prendre sa retraite au cours des cinq prochaines années.

Les pays dotés de systèmes de soins primaires de qualité enregistrent moins d’hospitalisations inutiles, améliorent l’équité en matière de santé et traitent mieux le nombre croissant de patients atteints de multimorbidités complexes. Les fournisseurs de soins primaires sont l’épine dorsale de notre système de soins de santé, mais les perspectives de carrière sont actuellement si défavorables que près du quart de nos étudiants en médecine qui ont été jumelés à la médecine familiale ne l’ont pas choisie comme premier choix. Pour atténuer le fardeau des patients aux urgences, les soins primaires doivent attirer les diplômés en médecine et favoriser un environnement de travail qui soutient la longévité de la carrière.

À l’heure actuelle, les médecins de soins primaires gagnent en moyenne 20 à 40 % de moins par année que leurs collègues spécialistes et chirurgiens, et environ la moitié des médecins de famille en Ontario travaillent selon des modèles indépendants de rémunération à l’acte. Les médecins de famille consacrent également jusqu’à un quart de leur temps à effectuer des tâches administratives en grande partie non rémunérées, notamment faciliter les aiguillages, remplir des formulaires et traiter les résultats de laboratoire et d’imagerie. Bien qu’il n’y ait pas de solutions simples à ces innombrables problèmes, une stratégie d’atténuation consiste à accorder la priorité aux investissements dans les soins en équipe, où les fournisseurs de soins primaires ont accès à des infirmières, des travailleurs sociaux, des diététistes et d’autres membres du personnel paramédical. C’est maintenant le modèle de médecine familiale auquel la plupart des stagiaires en médecine seront exposés, et l’introduction d’équipes de santé familiale en Ontario a entraîné une tendance à ce que davantage d’étudiants en médecine choisissent d’entrer en médecine familiale.

Pour les médecins, l’amélioration de l’accès au soutien clinique et administratif améliore l’efficacité de la pratique des fournisseurs de soins primaires, ainsi que la satisfaction des cliniciens, du personnel et des patients. Cela réduit également les visites en soins actifs chez les grands utilisateurs du système de santé : non seulement les médecins de famille dans les modèles en équipe voient plus de patients, mais dans une étude portant sur 18 cabinets de soins primaires à Boston, les soins en équipe ont démontré un taux de 18 pour cent réduction des hospitalisations et une réduction de 25 pour cent des visites aux urgences chez les patients atteints de maladies chroniques par rapport aux modèles de pratique indépendants.

Il existe également des preuves suggérant que l’augmentation de l’accès aux soins primaires après les heures normales peut réduire le fardeau des visites moins urgentes à l’urgence. Parmi 11 pays à revenu élevé, le Canada se classe actuellement avant-dernier pour la prestation de visites à domicile et de soins après les heures normales de travail, malgré des économies de coûts potentielles et une baisse des visites moins urgentes ne menant pas à une hospitalisation. Dans un système d’urgence où les temps d’attente pour les visites non urgentes sont les plus longs de tous, toute réduction de volume peut apporter un soulagement significatif.

L’accès à des soins de santé en temps opportun repose sur un système de soins primaires solide doté d’un personnel et d’un soutien adéquats. En tant que fournisseur qui a subi les pressions auxquelles sont confrontés les établissements de soins primaires et de courte durée, il est clair qu’investir dans les soins primaires en équipe et donner la priorité à l’accès aux médecins de famille est une priorité nécessaire pour faire face à la crise dans nos services d’urgence.

