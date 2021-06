Résoudre les retards d’expédition mondiaux « peut prendre un certain temps »

Vendredi, le PDG de Flexport, Ryan Petersen, a déclaré à CNBC qu’il n’y avait pas de solution unique pour résoudre les retards d’expédition qui ont perturbé l’économie mondiale.

C’est parce qu’une des principales raisons pour lesquelles ils se produisent – ​​les consommateurs achetant plus de produits physiques pendant la pandémie de Covid car ils ont dépensé moins en services – ne reviendra pas tout de suite, a déclaré Petersen dans une interview « Mad Money ».

« La vraie solution, probablement, est la suivante : attendez. Personne n’aime entendre ça », a déclaré Petersen, dont la société est un transitaire qui utilise le cloud computing et l’apprentissage automatique pour aider à moderniser l’industrie mondiale du transport maritime. Flexport, une société privée, était n ° 41 sur le Disruptor 50 de CNBC en 2021.

« Je pense que vous allez voir les dollars reculer [to services] et la baisse des marchandises, mais cela peut prendre un certain temps, surtout à l’approche de la saison de Noël », a déclaré Petersen.

De nombreux défis – de la congestion dans les ports à la pénurie de conteneurs maritimes – sont survenus pendant la pandémie de coronavirus, entraînant des coûts et des retards plus élevés. Home Depot a même acheté son propre porte-conteneurs pour tenter d’atténuer les problèmes.

Il est peu probable que la demande de marchandises revenant aux niveaux normaux d’avant Covid soit suffisante pour offrir un répit à l’industrie du transport maritime, a déclaré Petersen. « Jusqu’à ce que le débit soit inférieur à la normale, ce sera vraiment très difficile à résoudre », a-t-il déclaré.

Petersen a déclaré que certaines améliorations à court terme peuvent être apportées, ajoutant que la technologie de Flexport est conçue pour faire exactement cela.

Par exemple, il a déclaré que la société avait récemment utilisé l’apprentissage automatique pour analyser les quelque 400 000 conteneurs qu’elle expédiait actuellement et qu’elle avait découvert « qu’ils ne sont remplis qu’à 70 % ».

« Donc, nous pouvons mettre plus de choses dans les conteneurs. Solution très simple. Nous travaillons avec nos clients pour leur dire : « Hé, remplissez la chose parce que je ne peux pas mettre plus de conteneurs sur le navire, mais je peux en mettre plus trucs dans le conteneur. »