Résoudre les problèmes liés à l’incendie de produits chimiques Carus – Shaw Local

En tant que vice-président de l’innovation et de la technologie chez Carus, je souhaite vous parler de nos produits et lutter contre la désinformation sur l’incendie du 11 janvier. Nous regrettons beaucoup que cela se soit produit et sommes reconnaissants du soutien de La Salle et d’autres à la suite de cet événement sans précédent.

Carus fabrique des produits chimiques qui nettoient l’environnement en détruisant les contaminants nocifs. Les communautés du monde entier utilisent nos produits pour protéger les travailleurs et les résidents. L’un de nos produits est le permanganate de potassium, qui était stocké dans l’entrepôt de l’usine. L’incendie a détruit l’entrepôt et le permanganate de potassium à l’intérieur.

Le permanganate de potassium est utilisé pour traiter l’eau potable et éliminer les impuretés afin de rendre l’eau du robinet sûre. Les municipalités et les entreprises l’utilisent pour traiter les eaux usées. D’autres l’utilisent pour éliminer les toxines du sol. Il purifie également l’air en éliminant les odeurs et les gaz dangereux. Le produit a été utilisé pour nettoyer la contamination au Camp LeJeune, en Caroline du Nord.

Récemment, vous avez peut-être entendu des spéculations sur les effets négatifs sur la santé de l’exposition au permanganate de potassium. Cependant, des effets négatifs sur la santé ne peuvent se produire qu’en cas d’exposition concentrée et prolongée au permanganate de potassium pur.

Dans des conditions météorologiques normales (neige, pluie et vent) après l’incendie, le permanganate s’est dilué et dispersé au fur et à mesure qu’il pénétrait dans l’environnement. Les tests ont confirmé que les niveaux de concentration n’étaient pas suffisamment élevés pour causer des dommages.

« De nombreuses leçons ont été apprises depuis l’incendie de janvier et notre engagement est d’améliorer continuellement la façon dont nous fonctionnons et communiquons avec la communauté. » — Richard Landtiser, PhD, est vice-président de la technologie et de l’innovation chez Carus

L’Agence américaine de protection de l’environnement et l’Agence de protection de l’environnement de l’Illinois ont effectué de nombreux tests de sol et d’air. Ils ont conclu que l’environnement était sûr, sans danger pour la santé publique. Ils sont parvenus à cette conclusion en utilisant l’approche par niveaux des objectifs d’action corrective.

Ce procédé assure la protection des personnes et de l’environnement. Selon TACO, les niveaux de métaux lourds dans les échantillons de sol sont tombés en dessous des «concentrations préoccupantes de niveau 1». Cela signifiait qu’il n’y avait aucun danger pour la santé publique et qu’aucun nettoyage spécial n’était nécessaire.

Suite à l’incendie, l’EPA et l’IEPA ont mis en place une surveillance de l’air sous le vent de l’usine pendant 19 heures. Ces moniteurs n’ont détecté aucune matière particulaire (particules solides) à des niveaux nécessitant une action supplémentaire.

Les résidents ont demandé comment le permanganate affectait leur toit, leurs gouttières et leurs allées. Le permanganate de potassium est légèrement corrosif pour les objets en aluminium. Avec la pluie et la neige peu de temps après l’incendie, le permanganate de potassium a été dilué et neutralisé. La corrosivité a été éliminée, ne posant aucune menace supplémentaire. De plus, le permanganate de potassium n’endommage pas les toitures en asphalte.

Il y a également eu de la désinformation sur l’Apollo Warehouse, une installation qui abrite des emballages, des équipements et des matériaux non dangereux. Le bâtiment est sûr et aucun produit chimique n’y est stocké.

Carus est-il un fabricant de produits chimiques sûr ? La performance de sécurité de Carus dépasse constamment ses pairs de l’industrie. Par exemple, au cours des trois dernières années, nous avons un taux total d’incidents enregistrables de 0,36 en moyenne. Comparez cela au TRIR de 1,63 de nos pairs. Malgré ce record exceptionnel, Carus évalue constamment tout pour améliorer les processus de sécurité.

• Richard Landtiser, PhD, est vice-président de l’innovation et de la technologie chez Carus.