Résoudre le mystère d’un concert : pourquoi tant d’actes insistent-ils sur le rituel du « rappel » ? – National

Les rappels dérangent vraiment certains spectateurs. Pourquoi faire comme si le spectacle se déroulait une, deux, trois fois ou plus, pour ensuite revenir sur scène pour jouer une ou deux chansons à chaque fois ? A qui était cette idée ?

La réponse est enracinée dans la technologie – ou plutôt dans son absence.

La genèse du rappel remonte au moins au 18e siècle, bien avant que quiconque puisse appeler de la musique à la demande. Sans musique enregistrée, la seule façon pour quiconque d’entendre sa musique préférée était d’attendre l’occasion d’aller quelque part où elle serait jouée. Une fois le concert terminé, c’était fini – à moins que le public ne décide d’appuyer sur la version des années 1700 du bouton “répéter”.

La foule a crié « Encore ! » – Français pour “encore”. En Italie, le cri était « Ancora ! Il s’agissait de demandes du public (et plus important encore, des riches mécènes de l’interprète) d’entendre les chansons ou les parties les plus populaires, disons, d’un opéra, une fois de plus. Et à l’époque, ces exhortations ne se produisaient pas seulement à la fin du spectacle. Des cris de « encore/ancora » (et alternativement « une autre », « un rappel », « bis » et « un’altra volta ») ont éclaté à plusieurs reprises au cours d’une représentation dans l’espoir d’encourager l’orchestre à jouer une partie populaire de un morceau à nouveau sur-le-champ.

Un exemple serait celui de Mozart Mariage de Figaro. Lors de sa première au Burgtheater de Vienne, le public, y compris l’empereur József II d’Autriche, l’un des plus grands fans de Wolfie, l’a tellement aimé que l’orchestre a été obligé de jouer encore et encore et encore certaines parties et certains mouvements. Au moment où tout le monde est rentré chez lui, les rappels de mi-performance et de fin de soirée – cinq le premier soir – avaient prolongé l’opéra à deux fois sa durée prévue.

Cependant, tout le monde n’était pas cool avec ça. À un moment donné, les maisons d’opéra européennes ont interdit les rappels, affirmant qu’ils étaient trop perturbateurs. Même le fanboy de l’empereur József en a eu assez des interruptions et moins de 10 jours après Figaro a été joué pour la première fois (et deux jours après qu’une représentation ait nécessité sept rappels), il a rendu une décision selon laquelle les rappels devaient être limités.

« Pour prévenir la durée excessive des opéras, sans toutefois porter atteinte à la notoriété souvent recherchée par les chanteurs d’opéra à la répétition de pièces vocales, déclare-t-il, je juge l’avis au public ci-joint (qu’aucune pièce à plus d’une seule voix n’est à répéter) comme étant l’expédient le plus raisonnable. Vous ferez donc imprimer des affiches à cet effet.

Finalement, l’Autriche, l’Italie et l’Allemagne ont interdit purement et simplement les cris pour les rappels, ce qui s’est finalement étendu aux établissements du Nouveau Monde comme le Metropolitan Opera de New York.

Certains craignaient en fait qu’un tel comportement indiscipliné ne conduise au désordre. Ils avaient raison aussi. En 1887, un membre du public était tellement agacé que le chef d’orchestre italien Arturo Toscanini refusa de rejouer l’air de ténor Ciel et mer de l’opéra Joconde. Un soldat dans le public l’a alors qualifié d’« arrogant », ce à quoi Toscanini a répondu : « Tu n’as pas raison, espèce de chien. Honneur insulté, Toscanini est défié en duel. Ce n’est jamais arrivé.

Mais le public a insisté. Alors que les rappels disparaissaient des lieux les plus prestigieux, la pratique se poursuivait là où la classe ouvrière se réunissait pour entendre de la musique moins sérieuse. Au fil du temps, crier pour un rappel a été tourné en dérision comme grossier et grossier par la classe aisée. En 1900, les seuls endroits où l’on pouvait profiter d’un rappel étaient les music-halls et les théâtres de vaudeville. Si l’un des artistes chantait une chanson chaude du jour – peut-être le dernier hit de Tin Pan Alley à New York – il / elle pourrait être spontanément appelé à la chanter encore et encore jusqu’à ce que le public soit rassasié. Les pluggers de chansons – des personnes embauchées par des éditeurs de musique pour promouvoir des chansons pop fraîchement écrites – ont adoré quand cela s’est produit car cela signifiait inévitablement une augmentation des ventes de partitions pour cette chanson.

La tradition des rappels a reçu un grand coup de pouce de Broadway. Les pièces de théâtre et les comédies musicales qui ont été bien accueillies ont souvent vu le public rappeler les acteurs et les chanteurs sur scène pour faire une révérence supplémentaire, dans l’espoir de faire ressortir le sommet de la performance un peu plus longtemps. À la fin des années 1940, de tels rappels n’étaient pas seulement courants, mais largement attendus.

De là, la tradition s’est infiltrée dans le monde naissant du rock’n’roll. Les foules ont réclamé qu’Elvis continue mais il a refusé de faire des rappels. Horace Hogan, le promoteur d’un spectacle d’Elvis à la Louisiana State Fair le 15 décembre 1956, avait besoin de disperser une foule extatique, il est donc devenu le premier à prononcer la phrase désormais célèbre : « Elvis a quitté le bâtiment ».

Finalement, cependant, l’idée des rappels s’est enracinée avec de nombreux actes. Led Zeppelin, les Rolling Stones, et peut-être surtout Bruce Springsteen, n’étaient que ravis de jouer à ce jeu de cache-cache avec le public, même après avoir joué pendant deux heures ou plus. The Cure est connu pour quitter la scène et revenir jusqu’à cinq fois. Il existe des documents selon lesquels Prince jouerait jusqu’à sept rappels. Bob Marley a parfois divisé les spectacles en deux, quittant la scène environ une heure après le début de la représentation pour revenir jouer pendant une autre heure.

Oui, dans certains cas, c’est l’ego d’un artiste qui entraînera plusieurs rappels alors qu’il recherche une validation supplémentaire. D’autres fois, tout cela fait partie du spectacle. Après un long set, un groupe peut quitter la scène pour une pause rapide (eau, oxygène, peut-être quelques lignes de cocaïne) pendant que la foule bourdonne à propos des grandes chansons qui n’ont pas encore été jouées. Le groupe revient ensuite jouer quelques tubes pour que la soirée se termine sur la note la plus aiguë possible.

Notez également que de nombreuses performances de rappel sont accompagnées de signaux et d’effets d’éclairage spéciaux, ce qui montre clairement que leur retour a toujours fait partie du plan. L’artiste et le public sont complices de la mascarade, mais peu de gens semblent s’en soucier.

Pas tout le monde, cependant. Elvis Costello avait l’habitude de demander à son ingénieur du son de diffuser de la musique forte sur la sonorisation une fois qu’il avait quitté la scène pour signaler qu’il était temps pour tout le monde de partir. Le message est clair : « Vous n’êtes pas obligé de rentrer chez vous, mais vous ne pouvez pas rester ici. Ou peut-être que tu peux, mais je suis parti.

L’empereur József approuverait sans aucun doute.

