Résoudre le mauvais problème ? San Francisco lance des poubelles ultra chères pour dissuader les sans-abri et les vandales – RT USA News

San Francisco cible l’itinérance d’une manière inhabituelle – certains pourraient dire à rebours – une nouvelle manière, en lançant des poubelles qui ne peuvent pas être fouillées dans le but d’envoyer les sans-abri affamés dans d’autres parties de la ville.

Certains pourraient résoudre le problème de l’itinérance en construisant des refuges ou en lançant des programmes d’emploi, mais l’approche actuelle de San Francisco est hors de vue, hors de l’esprit. La ville met en service de nouvelles poubelles de haute technologie que les vagabonds ne peuvent pas fouiller, en espérant qu’ils emporteront leurs besoins disgracieux ailleurs.

Cependant, le prototypage des nouvelles canettes flashy coûtera jusqu’à 20 000 $ chacune – une dépense choquante pour une simple procédure cosmétique – et la ville espère en avoir 3 000 déployés d’ici la fin de l’année prochaine. Les médias locaux rapportent qu’il est prévu de lancer un programme pilote de 537 000 $ pour fabriquer 15 des bacs spécialisés avant la fin de l’année.





Le marché immobilier hyper-concurrentiel de San Francisco ne se contentera pas des poubelles à l’épreuve des vagabonds déjà sur le marché, apparemment, ce qui signifie que la ville doit d’abord concevoir les siennes et les tester aux côtés des modèles existants. Le directeur par intérim des Travaux publics Alaric Degrafinried a expliqué que les sans-abri «crochetent la serrure, ils jettent la boîte entière dans la rue et trient ensuite les choses qu’ils veulent pendant que les ordures sont soit sur le trottoir, soit dans la rue.«

La solution à San Francisco obsédé par la technologie est de « développer la prochaine génération de poubelle” – pour « perturber » le ramassage des ordures, dans le jargon de la Silicon Valley – et intégrer le recyclage, une notification à distance lorsque la poubelle est pleine et une protection contre le vandalisme. La ville travaillera sur trois prototypes, en commandant cinq de chacun à un prix époustouflant de 20 000 $ chacun, et les testera aux côtés des techno-poubelles existantes. Ils se sont dépêchés de rassurer les résidents sur le fait que les canettes ne coûteront pas 20 000 $ chacune – au lieu de cela, les canettes de remplacement « seul” coûte environ 3 000 $ ou 4 000 $ par canette.

San Francisco est connue pour sa population de sans-abri nombreuse et agressive, nourrie par une combinaison de temps doux, d’un climat juridique clément et d’un coût de la vie incroyablement élevé. Les récents développements juridiques n’ont fait qu’encourager la population à métastaser, le procureur de district Chesa Boudin refusant de poursuivre le vol à l’étalage et d’autres infractions de faible ampleur, de sorte que les pharmacies et les magasins de proximité sont la proie encore et encore, la police refusant de répondre à un appel pour tout vol de moins de 950 $ – le seuil pour un crime criminel. Toute somme inférieure à celle-ci est simplement considérée comme un délit, obligeant l’employé à s’impliquer personnellement d’une manière qu’il est rarement prêt à faire par peur de la violence.





Comme son voisin du nord, Portland, San Francisco est tristement célèbre pour sa consommation de drogue en plein air, son trafic rapide de biens volés, ses envies d’uriner et de déféquer dans la rue et d’autres comportements choquants. Boudin est actuellement confronté à un effort de rappel en raison de sa faiblesse perçue en matière de criminalité, et un projet de loi en cours d’examen par la législature de l’État financerait le groupe de travail sur la criminalité organisée au détail au cours des quatre prochaines années, par crainte que le soi-disant petit vol à l’étalage fasse en réalité d’un complot beaucoup plus vaste.

Cependant, San Francisco est un refuge pour les sans-abri depuis des décennies, et il est peu probable que le déploiement de poubelles haut de gamme les chasse. Malgré la flambée des prix des logements et une récolte exceptionnelle de millionnaires, la ville accueille également quelque 18 000 sans-abri, qu’ils vivent dans la rue, s’écrasent sur les canapés des autres ou appellent les villes de tentes en pleine croissance de la région.

