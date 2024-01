Résoudre le conflit israélo-palestinien est encore possible

Forts de notre longue mémoire, nous pouvons affirmer avec certitude que jamais dans l’histoire de la tragédie israélo-palestinienne la situation n’a été aussi désastreuse et périlleuse qu’elle l’est aujourd’hui. Mais jamais les éléments essentiels d’un futur règlement de paix n’ont été aussi clairs.

Ce qui distingue les récents événements atroces : l’horrible attaque du Hamas contre Israël qui a tué plus de 1 100 personnes et la réponse belliqueuse et continue d’Israël à Gaza, qui a tué plus de 25 000 Palestiniens– c’est qu’ils ont rouvert des blessures profondes pour les deux peuples : pour les Juifs israéliens de l’Holocauste ; pour les Palestiniens, le Nakba, ou « catastrophe ». Les deux peuples sont dans la tourmente psychologique et les émotions sont exceptionnellement vives.

Lorsque les canons finiront par se taire, les comptes commenceront. Le Hamas bénéficie actuellement d’une sort de popularité parmi les Palestiniens traumatisés, mais sera-t-il un jour pardonné pour la mort et la destruction qu’il a provoquées imprudemment – ​​et presque certainement en connaissance de cause ? Pris au dépourvu le 7 octobre 2023, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a peut-être le pays derrière lui dans la poursuite du Hamas, mais combien de temps pourra-t-il maintenir le cap une fois qu’un semblant de normalité sera rétabli ?

Tôt ou tard, après des décennies d’occupation israélienne étouffante, il y aurait forcément une explosion sismique, mais pas nécessairement sous la forme qu’elle prendra. Le Hamas aurait pu choisir d’imiter le manifestations frontalières en grande partie non-violentes il l’avait lui-même orchestré cinq ans plus tôt, mais avec plus d’effet cette fois à la lumière de sa capacité à contrecarrer les barrières de surveillance électronique d’Israël. S’ils étaient venus par milliers sans armes pour expliquer et non pour tuer, les appels des Palestiniens à la liberté et à l’égalité auraient pu être instantanément diffusés à travers le pays et au-delà et auraient pu avoir un impact profond sur le climat politique en Israël et favoriser de nouveaux courants politiques. .

En choisissant plutôt une voie violente, le Hamas a instantanément annulé son objectif stratégique à long terme d’être accepté par les gouvernements du monde comme un interlocuteur légitime dans toute discussion sur l’avenir. Bien que le groupe puisse revendiquer certains avantages tactiques, le 7 octobre sera considéré comme un acte massif d’auto-sabotage une fois la poussière retombée.

Dans son réflexe vindicatif, le cabinet de guerre israélien a également abandonné le stratégie cela a été poursuivi pendant des années pour renforcer le pouvoir du Hamas à Gaza afin de prévenir la perspective d’un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza sous une direction unifiée. Le nouvel objectif – détruire tout vestige du Hamas – n’était pas le résultat d’une réflexion stratégique rigoureuse mais d’une attaque spontanée de la part des soi-disant gardiens de la sécurité d’Israël.

Le nouvel objectif n’est pas seulement mal pensé. C’est également inaccessible, même s’il n’est pas hors de portée des dirigeants israéliens de continuer à déplacer les objectifs pour leur permettre, à un moment donné, de crier victoire. Plutôt que de détruire le Hamas, les attaques incessantes contre Gaza et ses habitants pris au piège sont plus susceptibles de servir de sergent recruteur pour l’organisation. Ceci, à son tour, constitue un acte d’auto-sabotage d’Israël.

Israël avait également le choix. À la lumière de la nouvelle ère dans laquelle l’État acquis relations officielles avec un nombre croissant de pays arabes, une réponse régionale robuste et inclusive aurait pu être rapidement conçue. Le résultat aurait certainement été moins destructeur et plus efficace qu’une réponse militaire unilatérale d’Israël. Cela aurait pu éviter la mort de milliers de personnes et conduire à la libération des Israéliens et des étrangers. otages capturé par le Hamas le 7 octobre.

Malgré tout cela, les perspectives d’un nouveau processus de paix émergeant des cendres de la misère actuelle pourraient, ironiquement, avoir été renforcées par les événements récents, pour deux raisons principales.

Premièrement, l’erreur répandue selon laquelle les Palestiniens sont un peuple vaincu et que la question palestinienne pourrait être mise de côté a été révélée comme une absurdité qu’elle a toujours été. Deuxièmement, l’illusion selon laquelle le conflit pourrait être géré ou contenu a été brisée. Ça ne peut pas être. Il faut résoudre ce problème, sinon il y aura encore d’autres explosions et les toxines qui en résulteront continueront à se répandre dans le reste du monde. Il n’y a aucun moyen de résoudre ce conflit sans qu’Israël ne mette complètement fin à son occupation de la Cisjordanie et au siège de Gaza depuis des décennies, afin que les Palestiniens puissent être libres d’exercer leur autodétermination et de vivre dans la liberté et la dignité.

Depuis la guerre israélo-arabe de 1967, chaque explosion sismique de violence liée au conflit a déclenché des mouvements vers la paix, même si, dans certains cas, ils n’ont finalement pas abouti : la guerre de 1967 elle-même a provoqué une évolution constante des attitudes palestiniennes vers l’acceptation un État palestinien aux côtés d’Israël plutôt qu’à la place d’Israël ; la guerre de 1973 a conduit à Traité de paix Égypte-Israël six ans plus tard ; la Première Intifada de 1987 a culminé avec les Accords d’Oslo dans les années 1990, qui, à l’époque, étaient largement considérés comme annonçant une nouvelle ère de paix basée sur deux États ; et la Deuxième Intifada en 2000 a déclenché la Initiative de paix arabe de 2002avec son offre à Israël d’une pleine reconnaissance par les 22 membres de la Ligue arabe, en échange d’un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza, avec Jérusalem-Est pour capitale.

Quant à l’avenir, il n’est pas nécessaire de réinventer la roue. La paix entre États souverains ne peut être réalisée que grâce à une relation de coopération entre la péninsule arabique et le Levant. C’est la seule solution pour mettre fin au cauchemar actuel de violence et de brutalité.

Tous les ingrédients essentiels d’un tel règlement et d’une telle paix au Moyen-Orient ont été énoncés dans l’Initiative de paix arabe susmentionnée, qui a également été approuvée par l’Organisation de la coopération islamique. Il doit de toute urgence être relancé – et révisé si cela est justifié – et promu énergiquement au sein de la région auprès des peuples israélien et palestinien qui, au lendemain du 7 octobre, ont tous deux besoin d’assurances crédibles quant à leur sûreté, leur sécurité et leur acceptation dans la région. c’est, en fin de compte, leur maison.