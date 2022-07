Résoudre la crise du logement, c’est construire quand personne n’achète

L’année dernière, Freddie Mac a estimé le déficit de l’offre de logements du pays à 3,8 millions d’unités, contre 2,5 millions en 2018. D’autres analystes proposent des chiffres différents, mais à peu près tout le monde s’accorde à dire que le pays n’a pas construit assez de maisons pour suivre le rythme. à la demande, en particulier pour les familles à revenu moyen et faible. L’échec de la construction de ces unités est le principal contributeur à la crise de l’abordabilité qui, ces dernières années, s’est propagée de quelques villes côtières à une plus grande partie du pays.

Sam Khater, l’économiste en chef de Freddie Mac, a déclaré qu’il y avait une ironie dans ce qui se passe en ce moment : la Réserve fédérale tente d’étouffer l’inflation en augmentant les taux d’intérêt, ce qui entraîne un recul de la construction, ce qui rendra le logement encore moins abordable. la route. Dans un sens, les décideurs résolvent la crise immédiate du coût de la vie (inflation) en aggravant encore la crise du coût de la vie à plus long terme (logement).

“C’est une conséquence imprévue”, a déclaré M. Khater.

Le marché du logement a réagi si rapidement aux actions de la Fed parce qu’il repose sur la dette, ce qui le rend ultrasensible aux taux d’intérêt. Les constructeurs empruntent de l’argent pour construire de nouvelles maisons, puis les vendent à des acheteurs qui, pour la plupart, empruntent 80 % ou plus du coût de la maison. Lorsque les banques réduisent le crédit en augmentant les coûts d’emprunt mensuels, les acheteurs et les constructeurs se retirent pour différentes versions de la même raison, à savoir la crainte de se retrouver avec des biens qu’ils ne peuvent plus se permettre et qui pourraient valoir moins que ce qu’ils ont payé. pour qu’il démarre.

Le ralentissement de la construction résidentielle n’aurait pas un effet aussi important sur l’offre globale de logements du pays si les constructeurs pouvaient s’adapter rapidement à la demande, compensant ainsi les pénuries liées à la récession pendant les périodes de prospérité. Mais ils ne le peuvent pas : le logement est une industrie extrêmement fragmentée d’entreprises pour la plupart indépendantes qui comprend des promoteurs qui passent des décennies à transformer des terrains bruts en parcelles sur lesquelles construire et des sous-traitants qui embauchent des ouvriers à l’heure. Le système fonctionne bien lorsque la demande est forte, mais se détériore même avec un signe de difficulté modeste et peut mettre des années à redémarrer, créant un arriéré qui s’aggrave à chaque fois que la construction ralentit.

“Il est beaucoup plus facile de l’éteindre que de l’allumer”, a déclaré M. Palacios.

L’effondrement du marché du logement pendant la Grande Récession a mis de nombreux petits constructeurs de maisons en faillite et a laissé ceux qui ont survécu extrêmement prudents. Les mises en chantier ont atteint 554 000 en 2009 contre 2,1 millions en 2005, puis ont à peine récupéré, alors même que la demande augmentait régulièrement. Ce n’est qu’au cours des deux dernières années que les développeurs ont finalement commencé à construire à quelque chose de proche de leur rythme d’avant la bulle – pour claquer les freins maintenant que les taux augmentent.