Résolvez votre propre meurtre dans Ghost Detective sur les jeux Netflix

Juste à temps pour la saison effrayante, Netflix a ajouté le jeu mystère hanté Détective fantôme à sa ludothèque mardi. Vous pouvez jouer à ce jeu gratuitement et sans publicité ni paywall avec un Abonnement Netflix (à partir de 7 $, 7 £ ou 7 AU $ par mois) sur les appareils Android et iOS.

Ce jeu a été développé par le studio berlinois Wooga, qui a développé d’autres titres basés sur une histoire comme Le voyage de juin et Switchcraft.

Dans Ghost Detective, vous incarnez la détective Tessa Robinson. Votre dernier cas ? Découvrez qui vous a assassiné dans la ville fantôme de la Nouvelle-Orléans.

Pour résoudre votre cas, vous flottez entre différents endroits autour du Big Easy et trouvez des objets cachés à chaque endroit. Parfois, vous devez trouver une liste d’objets différents et d’autres fois, vous devrez peut-être trouver des multiples d’un objet, le tout dans un certain temps.

Entre la recherche d’objets cachés, vous parlez à différentes personnes, vivantes et mortes, afin de découvrir votre assassin. Et peut-être que si vous avez de la chance, vous rencontrerez le fantôme de la reine vaudou Marie Laveau.

Vous pouvez accéder ce jeu et d’autres avec l’un des abonnements Netflix, qui commencent à 7 $ par mois. Pour accéder aux jeux Netflix, ouvrez l’application Netflix sur votre appareil Android ou iOS, faites défiler la page d’accueil jusqu’à ce que vous voyiez le Jeux mobiles carrousel et accédez au jeu auquel vous souhaitez jouer.