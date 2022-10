Résolvez le plus grand labyrinthe de maïs de Kelowna cet Halloween – Kelowna Capital News

Les fruits et légumes ne seront pas les seuls à sortir du sol lors du labyrinthe de maïs d’Halloween de cette saison.

Dominique Coulombe a déguisé son labyrinthe de maïs pour qu’il ressemble à une scène de crime et recherche des familles locales pour aider à résoudre le mystère, avant qu’il ne soit trop tard.

La ferme Kelowna Fruit n Veggies en est à sa quatrième saison de production, cultivant des produits durables, mais ce n’est pas toujours une affaire sérieuse dans les champs car ces agriculteurs aiment s’amuser.

Il s’agit de la deuxième année de fonctionnement du labyrinthe de maïs d’Halloween, qui peut fonctionner dès le long week-end d’août et jusqu’à Halloween, selon la météo.

Cette année, l’activité du labyrinthe de maïs implique une enquête sur une scène de crime populaire sur le thème de la ferme pour découvrir qui a kidnappé le fermier Joe. Le prix d’entrée varie selon l’âge et la taille du groupe, et le labyrinthe est un puzzle totalement familial.

L’année prochaine, gardez les yeux ouverts pour des mises à jour amusantes de la ferme, y compris un éventuel labyrinthe plus petit à côté de l’original qui aura un engagement de temps plus court, et le labyrinthe de tournesol saisonnier toujours populaire.

Bloquez environ une heure et demie au moins pour résoudre le mystère du labyrinthe de maïs et laissez plus de temps pour lancer un canon à air dans le champ de tir des citrouilles.

Assurez-vous d’apporter une lampe de poche si vous souhaitez explorer la nuit.

@willson_becca

rebecca.willson@saobserver.net

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

HalloweenKelowna