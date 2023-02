Résolvez ce défi d’illusion d’optique en 12 secondes

Les images avec des illusions d’optique sont très courantes sur Internet ces jours-ci, et elles testent notre cerveau comme aucune autre. Une telle image d’illusion d’optique a pris d’assaut Internet. L’image se compose de rayures noires sur fond blanc. Un animal est caché derrière les rayures, que vous devez trouver en 12 secondes. Les motifs réalisés dans l’image confondent tellement le spectateur que même après avoir essayé dur, il ne voit rien très facilement. Dans une telle situation, vous devez travailler avec soin. Jetez un oeil à l’image virale ici:

De telles images attirent l’attention des utilisateurs sur les réseaux sociaux car ces illusions nous donnent un aperçu du fonctionnement de notre cerveau. Des combinaisons spécifiques de couleurs et de motifs peuvent amener notre cerveau à percevoir visuellement quelque chose qui peut ou non être là dans la réalité.

Parallèlement à la photo, il a été rapporté que les yeux de la plupart des gens n’étaient pas en mesure de trouver l’animal. Si vous l’avez trouvé, votre vision est louable. Si vous vous demandez encore ce qu’il y avait dans l’image, laissez-nous vous dire qu’il y avait un chat.

Un autre test d’illusion d’optique qui était auparavant devenu viral était une image dans laquelle un ours se cachait à la vue de tous et le spectateur devait trouver l’ours parmi de nombreux cerfs dans l’image pour relever le défi. Ce test visait à vérifier les capacités d’observation d’une personne et à améliorer sa capacité d’attention.

Une autre illustration demandait aux téléspectateurs de trouver l’orthographe correcte de février. Le spectateur ici n’avait que 8 secondes pour trouver l’image.

L’autre image devenue virale sur les réseaux sociaux représentait un champ de maïs par une belle matinée ensoleillée. Un chien était caché à la vue de tous dans le champ de maïs. Les téléspectateurs avaient 11 secondes pour relever le défi avec succès.

Il est à noter que dans les temps anciens, les gens croyaient que ces illusions d’optique étaient de la sorcellerie, des démons ou des esprits maléfiques. Il a été découvert plus tard que notre cerveau jouait des tours et que tout cela se produisait à cause de plus d’une perception.

Les images d’illusion d’optique sont créées à l’aide de formes simples comme des triangles, des carrés, des cercles, des rectangles, etc. Ces formes sont ensuite placées de multiples façons pour créer une illusion.

