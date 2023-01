Résolutions du Nouvel An: l’entraîneur de célébrités Jillian Michaels partage la meilleure façon de s’en tenir aux objectifs en 2023

Les célébrités ne sont pas différentes du reste d’entre nous lorsqu’il s’agit de choisir des objectifs pour la nouvelle année.

Que vous essayiez de manger plus sainement ou de faire plus d’exercice, Fox News Digital s’est entretenu avec des experts pour trouver le meilleur moyen de tenir vos résolutions du Nouvel An.

Jillian Michaels, entraîneuse de fitness célèbre, a expliqué à quel point il est important de “se connecter émotionnellement à votre pourquoi”. Michaels a entraîné des célébrités telles que P!nk et Julia Roberts.

“Le changement, c’est du travail”, a déclaré Michaels à Fox News Digital. “Mais un travail qui a un but devient une passion. Un travail qui n’a pas de but est punitif.”

L’ancien entraîneur “Biggest Loser” a souligné que la connexion à “votre pourquoi” vous permet de poursuivre vos objectifs tout au long de l’année.

“La clé de la nouvelle année est de saisir son élan”, a-t-elle ajouté. “Le laisser vous inspirer en quelque sorte. Et l’inspiration est cette source externe qui vous donne un coup de pouce. Mais avec ce coup de pouce, vous devez définir un sentiment de motivation durable pour vous permettre de suivre ces habitudes et comportements de manière cohérente. Et c’est la partie pourquoi .”

La coach de vie Susie Moore a également mis l’accent sur la connexion au “pourquoi”, ainsi que sur deux autres façons de réussir.

Moore est un ancien directeur des ventes de la Silicon Valley devenu chroniqueur de conseils. Son coaching de confiance et ses conseils de vie ont été partagés par des célébrités telles que Kris Jenner, Arianna Huffington et Sara Blakely.

“Ceux d’entre nous qui réussissent à maintenir et à respecter nos résolutions, j’ai observé, ont trois qualités fondamentales”, a déclaré Moore à Fox News Digital.

Tout d’abord, Moore a expliqué qu’il est important de reconnaître les priorités.

“Donc, dans la vie, il est très facile de se faire aspirer, presque comme un sac en plastique flottant au vent, vous savez, en prêtant attention aux autres, à moins que vous ne sachiez très clairement quelles sont vos propres priorités.”

“Parfois, nous pensons, vous savez, que nous n’avons pas assez de temps”, a expliqué Moore. “Le temps presse, mais ce n’est pas un manque de temps. C’est le problème. C’est un manque de concentration. Et quand nous savons quelles sont nos priorités, nous pouvons prendre des décisions en fonction de la clarté des priorités.”

Deuxièmement, Moore a dit de créer des limites en fonction de vos priorités.

“Lorsque nous avons des priorités, lorsque nous respectons notre temps et que nous comprenons clairement quel temps va où dans notre vie et qui a accès à quoi, il est très facile de rester sur la bonne voie plutôt que d’être constamment distrait”, a-t-elle poursuivi.

Enfin, Moore a souligné qu’il est essentiel d’être connecté à “votre pourquoi”.

“Comme, pourquoi est-ce ta priorité?” elle a dit à Fox News Digital. “Et je pense que souvent, quand nous imaginons notre vie dans le futur, un jour nous pouvons imaginer que nous regardons cette année, cette étape de la vie dans laquelle nous nous trouvons et nous nous demandons, vous savez, suis-je heureux que j’ai passé ce temps de ma vie à faire ça ? Et pourquoi est-ce important ?

“Lorsque nous connaissons nos priorités, que nous sommes clairs sur nos limites et que nous sommes connectés à notre pourquoi, nos actions deviennent alors naturellement plus faciles.”

Les trois résolutions les plus courantes du Nouvel An pour 2023 sont de faire plus d’exercice, de manger plus sainement et de perdre du poids, selon l’enquête Statista Global Consumer Survey. Ces trois résolutions étaient également les meilleures pour 2022.

Un autre objectif commun aux Américains est d’économiser de l’argent.

La résolution du Nouvel An de Jessie James Decker est de continuer son programme d’entraînement “Dancing with the Stars”.

“Je veux conserver le personnage de ‘Dancing with the Stars’ que j’ai sorti de la série. Cela a changé ma vie. Pour être honnête, je n’avais jamais été dans ce genre de forme auparavant, et j’ai toujours été un peu une folle d’entraînement”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital. “Mais j’ai vraiment apprécié ce parcours de remise en forme dans cette émission.”

La star de la musique country Blake Shelton a déclaré à Fox News Digital que sa résolution du Nouvel An était de boire une boisson alcoolisée de moins par jour. Cependant, il a déclaré que sa nouvelle émission “Barmageddon” rendrait probablement cet objectif plus difficile. Il a plaisanté en disant que cela le forcerait probablement à boire “deux verres de plus par jour”.

