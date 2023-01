Résolutions du Nouvel An des célébrités : Blake Shelton, Gwen Stefani et d’autres stars sur les objectifs de 2023

Les célébrités entrent dans la nouvelle année avec de grands projets pour l’avenir.

En parlant avec Fox News Digital, les stars ont partagé leurs résolutions du Nouvel An et comment elles prévoient de s’améliorer en 2023.

“Je veux conserver le personnage de ‘Dancing with the Stars’ que j’ai sorti de la série. Cela a changé ma vie. Pour être honnête, je n’avais jamais été dans ce genre de forme auparavant, et j’ai toujours été un peu un fou d’entraînement”, a partagé la chanteuse country Jessie James Decker. “Mais j’ai vraiment apprécié ce parcours de remise en forme dans cette émission.”

En plus d’être plus en forme, Decker veut continuer à faire de ses trois enfants une priorité, en disant: “Je veux juste faire des voyages plus amusants et aventureux avec les enfants. J’adore faire des choses comme ça avec eux.”

JESSIE JAMES DECKER RÉVÈLE SON SECRET D’UN MARIAGE FORT AVEC ERIC DECKER

La star de country Blake Shelton a révélé à Fox News Digital que sa résolution du Nouvel An est qu’il “va boire un verre de moins par jour”, avant de réaliser que sa nouvelle émission “Barmageddon” rendra probablement la réalisation de son objectif plus difficile. Il a plaisanté en disant que cela le forcerait probablement à boire “deux verres de plus par jour”.

L’épouse de Shelton, Gwen Stefani, a déclaré que sa résolution serait de s’assurer qu’elle était au courant des derniers conseils de jardinage.

“Je pense que ma résolution sera de m’assurer que je m’éduque davantage sur le jardinage parce que c’est mon nouveau passe-temps avec Blake”, a-t-elle déclaré à E! Nouvelles plus tôt ce mois-ci.

“Et nous avons eu une année de jardinage ratée cette année. Je veux dire, nous avions beaucoup de choses contre nous. Il y avait une sécheresse, alors c’est arrivé. Mais, nous allons devenir plus intelligents, et nous allons avoir du succès l’année prochaine .”

L’ancien de “Desperate Housewives”, James Denton, a un grand anniversaire à venir, peu de temps après le jour de l’An, donc sa résolution se double d’un objectif qu’il veut atteindre alors qu’il entre dans une nouvelle décennie.

LA CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN DE FOX NEWS CHANNEL POUR EMMENER LES TÉLÉSPECTATEURS À TRAVERS L’AMÉRIQUE AVEC UNE COUVERTURE D’UN CÔTE À L’AUTRE

“Faites de l’exercice, des trucs de fitness. J’ai 60 ans, donc c’est un gros anniversaire. Mon anniversaire est en janvier, donc ça va en quelque sorte ensemble pour l’anniversaire et les résolutions. J’ai des trucs de fitness – pas tellement poids, mais des trucs stupides comme le cholestérol et des trucs comme ça”, a déclaré Denton.

Denton a expliqué que s’il ne “fait généralement pas très attention” à son anniversaire, “celui-ci le fait (lui) grincer des dents un peu” et l’a incité à faire de la forme physique sa résolution du Nouvel An.

L’actrice du “NCIS” Katrina Law est une autre actrice qui a combiné son anniversaire avec sa résolution du Nouvel An, déclarant à Fox New Digital : “Personnellement, je fais de mes résolutions du Nouvel An plus mes résolutions le jour de mon anniversaire”, et bien qu’elle n’ait pas révélé quelles étaient ses résolutions étaient, elle a dit qu’elle “suivait avec eux”.

La résolution du Nouvel An de l’acteur Andrew Walker consiste à essayer de vivre le moment présent et à faire en sorte que ceux qui l’entourent se sentent pris en charge et aimés.

“Ma résolution du Nouvel An est simplement de continuer à essayer de ralentir un peu plus la vie”, a partagé Walker avec Fox News Digital. “Prenez soin de moi et de ma famille, et ma femme apprécierait probablement que je dise d’être le meilleur auditeur possible.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Pendant ce temps, Melissa Joan Hart n’a pas vraiment réfléchi à sa résolution du Nouvel An pour l’année à venir, affirmant qu’elle choisira probablement quelque chose qu’elle pourra réaliser, plutôt que quelque chose d’inatteignable qu’elle abandonnera au milieu de l’année. .

“Je ne sais pas [know] encore. Je dois trouver mes résolutions du Nouvel An, mais c’est généralement quelque chose comme, raccrochez plus le téléphone, jouez plus avec mes enfants, essayez de cuisiner un peu plus, mais je dois en trouver une à laquelle je peux m’accrocher, peut-être lire un livre par mois, pour que je puisse être plus cohérent avec ma lecture. Je ne sais pas”, a déclaré Hart.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Une actrice qui ne participera pas à la tradition est la star de “Private Practice” et de “Grey’s Anatomy”, Kate Walsh, qui a déclaré : “Je ne fais jamais ça. Je ne vais même pas faire semblant.

“J’ai l’impression que chaque jour, j’essaie juste d’être présent et d’essayer de vivre une bonne vie. Je suis très reconnaissant, j’ai beaucoup de chance, beaucoup de chance.”