Des mesures sévères mises en place pour contrôler la propagation d’une nouvelle variante de Covid au Royaume-Uni pourraient entraîner une croissance économique plus lente l’année prochaine que prévu, a averti aujourd’hui un groupe de réflexion de premier plan.

La Resolution Foundation affirme que l’économie pourrait être six pour cent plus petite d’ici Pâques que les premières prévisions du chien de garde du budget britannique le mois dernier.

Il indique que la croissance économique pour 2021 sera réduite de 5,5 à 4,3% en conséquence.

La fondation met en garde contre des restrictions « plus strictes, plus durables et plus répandues » dues à Covid-19 l’année prochaine et a déclaré que le chômage pourrait « augmenter fortement ».

Et il exhorte le gouvernement à cibler les mesures de soutien vers les secteurs de l’hôtellerie et des loisirs jusqu’à ce qu’une reprise soit assurée.

Mais, dans une lueur d’espoir, la fondation prédit également que le déploiement du vaccin conduira à un « rétablissement rapide » des personnes qui se précipiteront vers les pubs, bars et restaurants une fois les restrictions levées.

Le rapport indique que la levée des restrictions pourrait déclencher un boom économique de style années 1920 – similaire à celui observé en Amérique après l’épidémie de grippe espagnole.

Dans le rapport, il est dit: « La nouvelle année devrait avoir une atmosphère 2020 distincte.

La Resolution Foundation affirme que l’économie pourrait être 6% plus petite d’ici Pâques que la première prévision du chien de garde du budget du Royaume-Uni le mois dernier. Sur la photo: une rue d’Oxford presque vide le lendemain de Noël

La fondation met en garde contre des restrictions « plus strictes, plus durables et plus répandues » en raison de Covid-19 l’année prochaine et a déclaré que le chômage pourrait « augmenter fortement », entraînant une baisse des revenus familiaux à travers le pays. Sur la photo: une rue d’Oxford presque vide le lendemain de Noël

La Resolution Foundation affirme que cette croissance économique pour 2021 sera réduite de 5,5 à 4,3% en conséquence

La Grande-Bretagne est à nouveau la cinquième économie mondiale, selon le tableau de classement La Grande-Bretagne est redevenue la cinquième économie mondiale, malgré une profonde récession en raison de la pandémie de coronavirus. Selon le tableau de classement annuel produit par le Centre de recherche économique et commerciale (CEBR), le Royaume-Uni a dépassé l’Inde et devrait dépasser la France au septième rang dans la décennie suivant le Brexit. La Grande-Bretagne avait pris du retard sur l’Inde pour être la sixième économie en importance l’année dernière, mais la nation asiatique a été repoussée en dessous du Royaume-Uni en termes de dollars à la suite d’une profonde récession liée à la pandémie de coronavirus et d’une forte baisse de la roupie. La remontée du Royaume-Uni dans le classement se fait malgré une baisse cumulative du PIB au premier semestre 2020 de 21,2%, le premier verrouillage national – imposé en mars – ayant martelé l’économie. Le principal CEBR a également prévu que la Chine dépasserait l’Amérique en tant que plus grande économie du monde en 2028, cinq ans plus tôt que prévu.

« Avec une nouvelle variante du coronavirus augmentant considérablement le taux d’infection, les restrictions devront être plus strictes et plus durables que prévu il y a encore quelques semaines.

« Les restrictions pourraient signifier que l’économie sera de 6% plus petite à Pâques que prévu par le Bureau de la responsabilité budgétaire le mois dernier, réduisant ainsi la croissance pour 2021 dans son ensemble de 5,5 à 4,3%.

«Les décideurs politiques devraient cibler le soutien sur les entreprises et les ménages touchés, en particulier dans les secteurs de l’hôtellerie et des loisirs, afin de combler l’écart avec le retour à la normale induit par le vaccin.

S’appuyant sur la promesse précédente de Boris Johnson selon laquelle les temps normaux pourraient revenir d’ici Pâques – en raison du déploiement d’un vaccin Covid – le rapport exhorte le gouvernement à poursuivre ses mesures de soutien aux entreprises jusqu’à la levée des restrictions.

L’hôtellerie, les loisirs et le secteur de la vente au détail non essentiel, qui, selon lui, restera le plus durement touché, auront besoin du plus de soutien d’ici là, ajoute le rapport.

Il avertit également que lorsque la pandémie sera terminée, les familles à faible revenu seront peut-être les plus prudentes en matière de dépenses – en raison de pertes importantes dans des emplois traditionnellement à faible revenu tels que le commerce de détail et l’hôtellerie.

Mais le rapport indique qu’une fois les restrictions levées, l’économie britannique pourrait entrer dans un boom économique à la manière des années 1920.

Le rapport indique que les Britanniques ont gaspillé plus de 186 milliards de livres sterling tout au long de la pandémie, ceux qui ont des revenus plus élevés en particulier « renforçant leurs coussins financiers » – n’ayant pas été en mesure de dépenser comme d’habitude.

Le rapport indique: « Parce que moins de dépenses ont été dépensées en 2020, nous avons économisé comme jamais auparavant.

«L’argent supplémentaire est détenu par les mêmes personnes qui stimulent les dépenses d’accueil (familles à revenu élevé et moyen).

«Non seulement les hauts de gamme consacrent une plus grande part de leur consommation à des produits non essentiels comme les hôtels et les restaurants, mais ils consomment davantage.

Des millions de Britanniques supplémentaires risquent d’être plongés dans le rang 4 cette semaine alors que la souche mutante Covid-19 continue de se répandre à travers le pays

Le Royaume-Uni a signalé 30501 nouveaux cas de COVID-19 aujourd’hui, avec un bilan quotidien de 316 décès dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif, selon les statistiques gouvernementales

« Un jugement clé pour plus tard en 2021 est la rapidité avec laquelle les dépenses sociales rebondiront une fois qu’un semblant de normalité reviendra.

«Notre réponse est: très rapidement en effet.

« Comme ce fut le cas avec les années folles des États-Unis après la grande pandémie de grippe, les gens sont désespérés de renouer avec un contact social.

«Certains voudront (au moins temporairement) passer plus de temps dans les restaurants et les bars qu’avant la crise: il y a beaucoup de terrain perdu à rattraper.

Mais alors que le rapport indique que le boom de l’hôtellerie entraînera une augmentation de l’emploi, la fondation avertit qu’elle ne résoudra pas les problèmes économiques plus larges.

La fondation affirme que le gouvernement doit continuer à soutenir «bien dans la seconde moitié de l’année prochaine» pour maintenir l’économie en mouvement.

Il dit: «Même s’il y a un fort rebond de la consommation sociale dans la seconde moitié de 2021, cela ne signifie pas que tout se passera bien.

«Une reprise robuste devra donc être bien plus large.

« Alors que l’économie rouvre avec le déploiement des vaccins et que le marché du travail se dégèle alors que le programme de maintien de l’emploi (JRS) est progressivement supprimé, la crise deviendra une récession beaucoup plus typique: dans un large éventail de secteurs, le chômage augmentera et les revenus diminueront.

« La politique doit donc s’adapter – en particulier, la politique budgétaire devra passer d’un soutien ciblé aux secteurs fermés à un soutien plus large pour cette reprise. »