Réjouissez-vous – 2020 est enfin terminé!

Oui, l’année de l’enfer est enfin dans le passé et j’espère qu’il y aura des jours plus radieux à venir dans un avenir pas trop lointain.

C’est plus que jamais l’occasion idéale de réfléchir à la manière dont nous souhaitons faire les choses différemment en 2021.

Et il y a 20 managers de Premier League qui font sans aucun doute exactement cela en ce moment.

De la méditation à Instagram et des nouvelles granges aux nouveaux sauteurs, voici un regard pas tout à fait sérieux sur ce que chacun des gaffeurs de haut vol vient de noter sur leur liste de résolutions du Nouvel An …

La fin de l’année est le moment idéal pour reprendre contact avec ceux dont vous vous êtes éloignés.

Et si cette personne se trouve être l’ancien milieu de terrain créatif vainqueur de la Coupe du monde et que votre équipe réclame simplement, eh bien, cela ne serait qu’une heureuse coïncidence, non?

Avec Mesut Ozil passant apparemment la majorité de son 2020 sur Twitter, Mikel Arteta pourrait peut-être glisser dans ses DM pour un rattrapage rapide … et peut-être même demander s’il a envie d’un match à un moment donné.