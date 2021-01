La Chambre des représentants dévoilera un seul article de mise en accusation contre le président Donald Trump, accusant le président de «engag[ing] en insurrection ou en rébellion contre »les États-Unis, indique un document obtenu par la CNN.

Publié par CNN quelques heures avant le dévoilement prévu de l’article lundi, les accusations accusent Trump d’avoir violé son «Serment constitutionnel d’exécuter fidèlement la fonction de président des États-Unis» par prétendument «Incitation à la violence contre le gouvernement» mercredi dernier.

Les démocrates de la Chambre présenteront aujourd’hui leur article d’impeachment, qui accuse Trump d’incitation à l’insurrection. Les démocrates se rapprochent d’une majorité de la Chambre coparrainante de la résolution. Le vote est prévu mercredi ou jeudi. pic.twitter.com/86ZKpNXX5m – Manu Raju (@mkraju) 11 janvier 2021

Le document excorie Trump pour « Réitérer[ing] fausses déclarations selon lesquelles « nous avons gagné cette élection et nous l’avons gagnée par un glissement de terrain » » et l’accuse de « délibérément [making] des déclarations qui, dans leur contexte, ont encouragé – et ont vraisemblablement abouti – à une action sans loi au Capitole. Quant aux déclarations qui ont réellement incité à la violence, les accusations sont vagues, ne mentionnant qu’une seule ligne: «Si vous ne vous battez pas comme l’enfer, vous n’aurez plus de pays.»

