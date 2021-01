Chaque année en décembre depuis 2017, Ada Rojas a guidé les femmes à travers le processus de commémoration de leurs résolutions du Nouvel An sur un tableau de vision, un collage qui reflète leurs objectifs et les aide à rester sur la bonne voie. Mais cette fois-ci, Mme Rojas ne tient pas l’atelier Bonnes vibrations et détente jusqu’en février.

Elle pense que les gens ont besoin d’une pause.

«Ce fut une année vraiment intense», a déclaré Mme Rojas, une entrepreneure créative basée à Chicago. «Forcer les gens à traiter et à digérer l’année folle que nous avons eue, puis à se retourner et à se concentrer sur vos objectifs pour l’année prochaine, c’est beaucoup.»

Même ainsi, les gens fixent les résolutions du Nouvel An exactement au même rythme que l’année dernière, selon une récente enquête de la société d’études de marché Ipsos, qui a révélé que 38% des Américains l’ont fait.

Ce qui a changé, c’est ce qui se cache derrière la résolution: les trois quarts de ces répondants ont déclaré que leurs résolutions avaient été influencées par la pandémie, et au moins un sur quatre a déclaré que cela les avait incités à se concentrer davantage sur le bien-être mental, une alimentation plus saine et leurs finances.