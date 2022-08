ResMed acquiert la solution de santé numérique pour l’insomnie somnio

La société de dispositifs médicaux basée à San Diego, ResMed, a annoncé l’acquisition de mementor, un développeur de logiciels grand public qui propose une solution numérique pour l’insomnie.

Les conditions financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.

L’acquisition de mementor basé à Leipzig, en Allemagne, jette les bases pour que ResMed construise son portefeuille de médecine numérique du sommeil en Allemagne, a déclaré la société. L’accord a été conclu le 1er août.

Mementor sera intégré à ResMed en Allemagne en tant que segment d’activité distinct et servira de plate-forme pour de futurs développements dans le domaine de la santé numérique. Grâce à cette acquisition, mementor peut tirer parti du réseau plus large de ResMed Allemagne pour accroître l’adoption de son application de santé numérique, somnio.

Le segment commercial sera codirigé par le co-fondateur et PDG de Mementor, le Dr Noah Lorenz, et Katherina Jekerle, qui était auparavant directrice marketing senior de ResMed Allemagne et membre de l’équipe de direction allemande.

POURQUOI C’EST IMPORTANT

Mementor a développé l’application de santé numérique somnio, qui se concentre sur l’amélioration du sommeil chez les patients souffrant d’insomnie diagnostiquée. Somnio comble une lacune dans les soins en offrant une alternative à la pharmacothérapie courante.

ResMed a déclaré que somnio complète ses efforts pour accroître la sensibilisation à l’insomnie et à l’apnée du sommeil et donne accès à des traitements à domicile efficaces.

Somnio est disponible en Allemagne via une “application sur ordonnance”.

Somnio est la première et la seule application de santé numérique approuvée de manière permanente en Allemagne dans le domaine de la médecine du sommeil, selon ResMed. Cela le rend éligible au remboursement en Allemagne.

L’efficacité clinique de somnio a été démontrée dans deux essais contrôlés randomisés, montrant une amélioration soutenue du sommeil des utilisateurs après deux et 12 mois, selon ResMed.

LA GRANDE TENDANCE

Fondée en Suisse en 2014 par le Dr Noah Lorenz, Alexander Rötger, Jan Kühni et Daniel Rotzetter, mementor a développé et possède la solution de thérapie numérique de l’insomnie somnio.

Il s’agit de la première et de la seule application de santé numérique (DiGA) approuvée de manière permanente en Allemagne dans le domaine de la médecine du sommeil et est également conforme aux exigences de protection des données de l’Union européenne en vertu du règlement général sur la protection des données.

En Allemagne, environ 1 personne sur 10 souffre d’insomnie cliniquement pertinente, ainsi que près de 3 personnes sur 10 souffrant d’apnée du sommeil.

Actuellement, seul un petit pourcentage des personnes concernées reçoivent la thérapie cognitivo-comportementale pour l’insomnie (TCC-I) recommandée dans la directive allemande S3, selon ResMed.

ResMed propose des logiciels hors hôpital pour aider les personnes souffrant d’apnée du sommeil, de BPCO et d’autres maladies chroniques.

En juin, ResMed a signé un accord définitif pour acquérir Medifox Dan, une société allemande de logiciels extra-hospitaliers, auprès de l’investisseur en logiciels Hg pour 1 milliard de dollars (950 millions d’euros).

ENREGISTREMENT

Katrin Pucknat, présidente de ResMed Allemagne, a déclaré : « Les fondateurs ont identifié un domaine vaste et négligé de sommeil sain avec une opportunité d’aider des millions de personnes à résoudre leur problème de sommeil chronique avec une solution numérique à domicile facile à utiliser. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de mementor pour aider encore plus de personnes en Allemagne à avoir un bon sommeil sain.

