Les films originaux sortis en salles sont rares. Même si l’industrie a toujours eu une prédilection pour les franchises, le succès au box-office des super-héros a exacerbé l’intérêt d’Hollywood pour les propriétés durables garantissant des collections constantes. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit le cas avec Resistencia – 77%, une production coûteuse qui a débuté cette semaine et dont son réalisateur doute qu’elle se poursuive.

Y aura-t-il une suite à Resistance ?

En entretien avec Le directGareth Edwards, directeur de Endurance, a expliqué pourquoi il n’envisage pas la possibilité de faire une suite à son film. Bien qu’il s’agisse d’une histoire originale, pour lui c’est précisément le caractère final du cinéma qu’il aime le plus et il ressent un mécontentement particulier à l’égard de ces titres qui tentent délibérément de mettre en valeur des points ou des personnages qui pourraient ensuite conduire à davantage dans le futur :

C’est une histoire unique. Personnellement, je n’aime pas les films qui tentent de créer des suites, à moins que vous sachiez déjà que cela fait partie d’une histoire plus vaste. Fondamentalement, ce que je préfère dans les films, par rapport à la télévision, c’est que les films se terminent. Ce que je préfère, c’est la fin. Il n’y a donc aucune intention de faire une deuxième partie ou quoi que ce soit du genre. Je suis très heureux que ce soit un film solo.

Endurance – 77%, c’est l’histoire de Joshua, un agent spécial envoyé pour récupérer une arme dangereuse conçue par un programmeur d’intelligence artificielle. Cela survient après que les États-Unis ont déclaré la guerre à ce type de technologie, suite à une explosion nucléaire à Los Angeles. C’est alors que le protagoniste, interprété par John David Washington, entreprend un voyage à travers le territoire de la Nouvelle Asie, la seule où se trouvent encore des automates en fonctionnement.

Le film a reçu un bon accueil de la part de la critique et du public, même si certains ne sont pas entièrement convaincus du pastiche qu’il fait d’autres classiques de la science-fiction. C’est vraiment le dernier titre d’action que nous verrons cet été. On se souvient surtout d’Edwards pour avoir réalisé Rogue One : A Star Wars Story – 85%, le premier spin-off de Star Wars en salles et très apprécié de ses fans.

Mais y a-t-il un intérêt à voir davantage cette histoire ? La fin, que nous ne dévoilerons pas au cas où vous ne seriez pas allé la voir, semble assez ponctuelle et concise. Au-delà de cela, on pense que Endurance Son budget s’élevait à 80 millions de dollars et, à l’échelle mondiale, il a récolté un peu moins de la moitié de ce montant. Même s’il y a toujours une possibilité de surprise, c’est un début plutôt tiède et c’est peut-être pour le mieux que le réalisateur n’ait pas pensé à une franchise.

Endurance – 77% est encore en salles. Son box-office sera fortement concurrencé, non seulement par des films d’horreur comme L’Exorciste : Croyants ou Five Nights at Freddy’s, mais aussi par la première titanesque de La tournée des époquesle concert de Taylor Swift qui a battu des records de prévente au cours des semaines précédentes. Alors si vous avez aimé le film de science-fiction, faites passer le message car il lui faudra avoir tous les billets possibles pour envoyer le signal à Hollywood que le public veut de nouvelles histoires.

