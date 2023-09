Résistance contre toute attente – Enjeux mondiaux

MONTEVIDEO, Uruguay, 26 septembre (IPS) – Le voyage de retour de Maryam al-Khawaja s’est terminé avant d’avoir commencé : le personnel de British Airways l’a empêchée de monter à bord de son vol à la demande des autorités de l’immigration bahreïniennes. Maryam n’était pas une passagère régulière : son père est un vétéran du militant des droits humains Abdulhadi al-Khawaja, emprisonné à Bahreïn depuis 12 ans et plus.

Abdulhadi a été condamné à la prison à vie sur de fausses accusations de terrorisme pour son rôle dans les manifestations pour la démocratie en 2011, dans le cadre de la vague de mobilisation régionale du « Printemps arabe ». Sa santé, affaiblie par le refus de soins médicaux, s’est encore détériorée alors qu’il s’est joint à d’autres prisonniers politiques dans une grève de la faim exigeant des améliorations des conditions de détention.

Issue du lieu le plus improbable – une prison conçue pour briser les volontés et détruire le désir de liberté – cette grève de la faim est devenue la plus grande manifestation organisée que Bahreïn ait connue depuis des années.

Maryam a quatre affaires judiciaires en cours à Bahreïn, mais elle était prête à passer des années en prison si c’était ce qu’il fallait pour sauver la vie de son père. C’est loin d’être la première grève de la faim d’Abdulhadi, mais sa famille prévient que sa santé fragile signifie que cela pourrait être la dernière. En refusant à Maryam la possibilité de voir son père, le régime bahreïnien a réagi comme le font souvent ceux qui gouvernent par la peur : par peur de ceux qui n’ont pas peur d’eux.

Un État carcéral

Les Bahreïnis réprimé sévèrement les manifestations de 2011, déclenchant la violence meurtrière des forces de sécurité contre clair sites de protestation, arrêter des dizaines de manifestants, de militants et de dirigeants de l’opposition, les soumettant à des procès de masse et privant des centaines de citoyens de leur citoyenneté. Il a condamné 51 personnes à mort et en a exécuté six, tandis que 26 attendent dans le couloir de la mort après avoir épuisé leurs recours. La plupart ont été condamnés sur la base d’aveux obtenus sous la torture.

De nombreuses personnes arrêtées lors des manifestations de 2011 et de la répression qui a suivi sont toujours derrière les barreaux. Selon estimations Selon le Centre bahreïnien pour les droits de l’homme, au cours de la dernière décennie, le gouvernement a arrêté près de 15 000 personnes en raison de leurs opinions politiques, et entre 1 200 et 1 400 sont toujours emprisonnées, pour la plupart à la prison de Jau, à Manama, la capitale. Abdulhadi est l’un des nombreux.

Le 7 août, les prisonniers politiques de Jau ont entamé une grève de la faim. Leurs revendications incluent la fin de l’isolement cellulaire, davantage de temps passé hors des cellules – actuellement ils ne sont autorisés à sortir qu’une heure par jour, l’autorisation de prier en congrégation, des règles de visite modifiées et l’accès à des soins médicaux et à une éducation adéquats. Au cours des semaines suivantes, le nombre de participants s’est élevé à plus de 800. Leurs familles est descendu dans la rue pour exiger leur libération.

Le 31 août, les prisonniers politiques ont prolongé leur protestation après rejetant l’offre du gouvernement ne prévoyant que des améliorations mineures.

Le 11 septembre, une quinzaine suspension La grève a été annoncée pour permettre au gouvernement de tenir ses promesses d’améliorer les conditions, notamment de mettre fin à l’isolement de certains prisonniers. Il semblait clair que le gouvernement avait changé de position pour éviter tout embarras alors que le prince héritier et Premier ministre de Bahreïn, Salman bin Hamad Al-Khalifa, se préparait à rencontrer le président américain Joe Biden.

Abdulhadi, cependant, bientôt a repris sa grève de la faim après s’être vu refuser l’accès à un rendez-vous médical prévu, seulement pour suspendre quelques jours plus tard, lorsqu’on lui a promis des améliorations de ses conditions, notamment un rendez-vous avec un cardiologue. Mais le lendemain, il est devenu évident que ce n’étaient que des mensonges et il a repris sa grève de la faim. C’était le sentiment, comme Maryam Mets-le« comme une guerre psychologique et une tentative de tuer la solidarité ».

La solidarité internationale est un besoin urgent

Dans sa tentative de retour à Bahreïn, Maryam a reçu un fort soutien international. Plusieurs groupes de la société civile bahreïnienne, régionale et internationale ont soutenu une lettre commune exhortant les autorités de l’Union européenne à demander la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques de Bahreïn. Une lettre similaire a été envoyé au gouvernement britannique.

Fin 2022, la réaction des organisations de défense des droits humains a contraint Bahreïn à retirer sa candidature à un siège au Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Et plus tôt cette année, lors de l’assemblée mondiale de l’Union interparlementaire à Bahreïn, que le régime cherchait à utiliser pour à des fins de blanchimentles parlementaires ont appelé Bahreïn à libérer Abdulhadi et à l’envoyer au Danemark pour y recevoir des soins médicaux.

Mais même si les prisonniers politiques de Bahreïn ont de nombreux alliés, certaines voix puissantes ne figurent pas parmi eux.

Les alliés étrangers de Bahreïn comprennent non seulement des autocraties répressives comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, mais aussi des États démocratiques, notamment le Royaume-Uni et les États-Unis, qui accordent clairement une valeur bien plus élevée à la stabilité et à la sécurité qu’à la démocratie et aux droits de l’homme.

Après l’indépendance de Bahreïn en 1971, le Royaume-Uni a continué à soutenir les institutions qu’il a établies – et a prétendu voir des progrès vers des réformes démocratiques. En juillet, le prince héritier de Bahreïn a fait un visite officielle au Royaume-Uni, où il a rencontré le Premier ministre Rishi Sunak et signé un « partenariat stratégique d’investissement et de collaboration » entre les deux pays. Cela comprenait un accord d’investissement d’un milliard de dollars au Royaume-Uni. A peine un mois avant le début de la grève de la faim, Sunak accueilli « les progrès des réformes intérieures à Bahreïn, en particulier en ce qui concerne le système judiciaire et le processus juridique ».

Pour les États-Unis, Bahreïn a été un «allié majeur non-OTAN» depuis 2002 et un » partenaire majeur en matière de sécurité » depuis 2021. Bahreïn a été le premier État de la région à se voir accorder le statut d’allié majeur non membre de l’OTAN, le premier à accueillir une base militaire américaine majeure et le premier, en 2006, à signer un accord accord de libre-échange avec les États-Unis. La cinquième flotte de la marine américaine, l’une des sept flottes mondiales, y est stationnée, et le pays abrite le quartier général du commandement central des forces navales américaines.

Le 13 septembre, le prince héritier s’est rendu à Washington DC et signé un « Accord global d’intégration de sécurité et de prospérité » destiné à intensifier la coopération militaire et économique avec les États-Unis.

Ce n’est que dans le dernier paragraphe de son communiqué de plusieurs pages, méticuleusement détaillé à tous autres égards, que la Maison Blanche a brièvement reconnu que les droits de l’homme étaient un sujet de discussion. Rien n’a été dit sur le contenu ou l’issue de ces prétendues conversations.

Les États-Unis ont été critiqués à plusieurs reprises pour leur «défense sélective de la démocratie‘. Le président Biden a promis une politique étrangère centrée sur les droits de l’homme, mais cela sonne creux à Bahreïn. Il est grand temps que les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres États démocratiques utilisent les nombreux leviers à leur disposition pour exhorter le gouvernement bahreïnien à libérer ses milliers de prisonniers politiques et à s’orienter vers une véritable réforme démocratique.

Inés M. Pousadela est spécialiste principal de la recherche CIVICUS, co-directeur et auteur de Objectif CIVICUS et co-auteur du Rapport sur l’état de la société civile.

