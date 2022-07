Résistance aux médicaments : comment la pandémie a foiré nos antibiotiques

Depuis que les antibiotiques ont été découverts il y a plus d’un siècle, ils ont considérablement amélioré nos vies. Les recherches suggèrent qu’ils ont même prolongé l’espérance de vie humaine moyenne de plus de 20 ans. Mais si nous ne sommes pas très prudents maintenant, l’humanité peut retomber dans un monde où nos antibiotiques deviennent inutiles – et les infections courantes qu’ils servaient à traiter raccourcissent nos vies.

La pandémie de Covid-19 a aggravé ce danger. Selon un nouveau rapport des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), au cours de la première année de la pandémie, le problème de la résistance aux médicaments n’a fait que s’intensifier.

La résistance aux médicaments est ce qui se produit lorsque nous abusons d’antibiotiques dans le traitement des humains, des animaux ou des cultures. Lorsqu’un nouvel antibiotique est introduit, il peut avoir d’excellents résultats qui sauvent des vies – pendant un certain temps. Mais ensuite les bactéries s’adaptent. Petit à petit, l’antibiotique perd de son efficacité et il nous reste des maladies que nous sommes moins capables de traiter.

Même avant Covid-19, les experts avaient averti que nous approchions d’une ère post-antibiotique – une époque où nos antibiotiques deviendraient largement inutiles contre des problèmes de santé allant de la tuberculose aux IST en passant par les infections des voies urinaires. Ils ont noté que les procédures hospitalières de routine telles que les césariennes et les arthroplasties pourraient également devenir plus dangereuses, à mesure que le risque associé aux infections – en particulier les infections acquises dans les hôpitaux – augmente.

Certains professionnels, notamment dans les hôpitaux, avaient tenu compte des avertissements des experts, et nous avons constaté des progrès en conséquence. Prenez les infections à staphylocoques, par exemple. Un rapport du CDC de 2019 a noté que les taux de Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) avaient chuté. Et dans l’ensemble, les décès causés par la résistance aux médicaments ont diminué de 18 % depuis 2013.

Mais la pandémie de Covid-19 a annulé des années de progrès durement acquis. Les décès et les infections liés aux hôpitaux résistants aux médicaments dus à sept agents pathogènes ont augmenté de 15 % de 2019 à 2020, y compris une augmentation de 13 % pour les infections à SARM, qui peuvent être mortel.

L’une des raisons en est que les hôpitaux prescrivent trop d’antibiotiques, selon le CDC. De mars à octobre 2020, près de 80% des patients Covid-19 hospitalisés ont reçu des antibiotiques. En tant que maladie virale, le Covid-19 n’est pas affecté par les antibiotiques, mais les médecins ont peut-être été désireux de les prescrire pour guérir ou se protéger contre les infections secondaires, d’autant plus que les séjours à l’hôpital pour Covid-19 peuvent être longs et intensifs.

“Ce revers peut et doit être temporaire”, a déclaré Michael Craig, directeur de l’Unité de coordination et de stratégie de la résistance aux antibiotiques du CDC, dans un communiqué. “La meilleure façon d’éviter une pandémie causée par un agent pathogène résistant aux antimicrobiens est d’identifier les lacunes et d’investir dans la prévention pour assurer la sécurité de notre pays.”

De toute évidence, la dernière chose que nous souhaitons est que la pandémie de Covid-19 ouvre la voie à une nouvelle pandémie causée par un agent pathogène résistant aux médicaments.

La résistance aux médicaments est un problème qui peut être résolu. Pourquoi ne le résolvons-nous pas ?

La bonne nouvelle, c’est que nous pouvons absolument résoudre le problème de la résistance aux médicaments. Dans son nouveau rapport, le CDC appelle à redoubler d’efforts sur les stratégies que nous connaissons, comme la prévention des infections nosocomiales en premier lieu et la formation des professionnels de la santé sur les moments où il est approprié et non approprié de distribuer des antibiotiques.

Mais il y a plus que nous pourrions faire – et à moindre coût aussi. Plus particulièrement, les sociétés pharmaceutiques pourraient rechercher et développer de nouveaux antibiotiques à utiliser si nos anciens cessent de fonctionner.

“Pour les États-Unis, le coût total pour réparer le modèle d’antibiotiques défectueux est de 1,5 à 2 milliards de dollars par an”, m’a dit Kevin Outterson, professeur à l’Université de Boston spécialisé dans la résistance aux antibiotiques. “C’est l’équivalent de ce que nous dépensons en papier toilette tous les quelques mois.”

Ou, comme le dit un rapport de l’ONU de 2019, si chaque personne dans les pays à revenu élevé et intermédiaire investissait 2 dollars par an dans cette cause, nous pourrions rechercher de nouveaux médicaments et mettre en œuvre des mesures efficaces pour réduire la menace de résistance.

Malheureusement, les entreprises ne sont tout simplement pas incitées à créer de nouveaux antibiotiques. Depuis 1990, 78% des grandes sociétés pharmaceutiques ont réduit la recherche sur les antibiotiques – ou l’ont complètement supprimée. Ils savent qu’il faut de nombreuses années pour faire la recherche et le développement nécessaires pour mettre un nouvel antibiotique sur le marché. La plupart des nouveaux composés échouent. Et même lorsqu’ils réussissent, le gain est faible : un antibiotique – qui est, du moins en théorie, un médicament de dernier recours – ne se vend pas aussi bien qu’un médicament qui doit être pris quotidiennement. Donc, pour les entreprises, l’incitatif financier n’existe tout simplement pas.

Un certain nombre d’experts ont fait valoir que, pour résoudre ce problème, nous devons cesser de traiter les antibiotiques comme s’il s’agissait de n’importe quel autre produit sur le marché libre. Au lieu de cela, nous devrions considérer les antibiotiques comme des biens publics essentiels au fonctionnement d’une société, comme les infrastructures ou la sécurité nationale. Et le gouvernement devrait financer leur recherche et développement.

“C’est un produit que nous voulons vendre comme le moins possible », a expliqué Outterson. “L’idéal serait un antibiotique incroyable qui reste sur une étagère pendant des décennies, attendant le moment où nous en aurons besoin. C’est formidable pour la santé publique, mais c’est un désastre effrayant pour une entreprise.

Cette inadéquation avec l’impératif de rentabilité de l’industrie pharmaceutique est la raison pour laquelle le gouvernement (et idéalement aussi le secteur privé et la société civile) doit intervenir, selon le rapport de l’ONU de 2019. Cela pourrait inclure des incitations telles que des subventions et des crédits d’impôt pour soutenir la recherche à un stade précoce. Le rapport a également exhorté les pays riches à aider les pays les plus pauvres à améliorer leurs systèmes de santé et a recommandé la création d’un nouveau groupe intergouvernemental majeur – comme celui sur le changement climatique, mais pour la résistance aux médicaments.

Pourtant, pour que les gouvernements se mobilisent autour de cette question, le public devra peut-être d’abord en faire une priorité urgente, et il n’est pas clair que suffisamment d’Américains la considèrent comme telle.

Outterson m’a dit qu’il craignait que le nombre de morts ne doive grimper très haut avant qu’une masse critique de personnes ne commence à remarquer, à se soucier et à se mobiliser. « Nous finirons par répondre », a-t-il déclaré. “La question est de savoir combien de personnes devront mourir avant que nous commencions cette réponse.”