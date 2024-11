Résistance à l’insuline causée par une suractivation du système nerveux sympathique, selon une étude révolutionnaire

Crédit: Métabolisme cellulaire (2024). DOI : 10.1016/j.cmet.2024.09.012



La faculté de médecine Rutgers Robert Wood Johnson et les institutions collaboratrices ont découvert que la suralimentation entraîne une résistance à l’insuline et des troubles métaboliques en raison d’une activité accrue du système nerveux sympathique (SNS). L’étude montre que la réduction de l’activité du SNS peut prévenir la résistance à l’insuline induite par un régime riche en graisses, suggérant une nouvelle compréhension de la manière dont l’obésité provoque la résistance à l’insuline.

L’obésité provoque le diabète de type 2 et les maladies métaboliques principalement en induisant une résistance à l’insuline. L’altération de la signalisation cellulaire de l’insuline est le mécanisme le plus compris, mais elle n’accompagne pas toujours une altération de l’action de l’insuline, ce qui indique que d’autres facteurs doivent être impliqués.

Le rôle du SNS dans l’obésité est complexe et quelque peu controversé. Des études antérieures ont rapporté une activité accrue et diminuée du SNS chez les personnes obèses.

On sait que la surnutrition augmente rapidement les taux plasmatiques de noradrénaline (NE), indiquant une suractivation du SNS. Les méthodes qui mesurent directement l’activité du SNS, telles que les enregistrements nerveux et le renouvellement du NE, signalent souvent une activité accrue du SNS en cas d’obésité.

En revanche, les études axées sur les voies de signalisation adrénergiques rapportent parfois des réponses catécholamines réduites, interprétées comme une diminution de l’activité du SNS.

Cet écart peut s’expliquer par le développement d’une résistance aux catécholamines due à une suractivation sympathique chronique, conduisant à une diminution des réponses physiologiques malgré des taux élevés de NE.

Dans une étude intitulée « La surnutrition provoque une résistance à l’insuline et des troubles métaboliques en raison d’une activité accrue du système nerveux sympathique » publié dans Métabolisme cellulaireles chercheurs ont étudié les rapports contradictoires sur l’activité du SNS dans l’obésité.

Les chercheurs ont utilisé un modèle de souris avec une suppression inductible et périphériquement restreinte du gène de la tyrosine hydroxylase (souris THΔper). La tyrosine hydroxylase est une enzyme nécessaire à la synthèse des catécholamines, y compris la NE. En le supprimant sélectivement dans les tissus périphériques tout en préservant les niveaux de catécholamines du système nerveux central, le modèle a permis l’étude de l’activité périphérique isolée du SNS sans affecter les fonctions centrales du NE.

Les souris THΔper et les portées de type sauvage ont été nourries soit avec un régime alimentaire régulier, soit avec un régime riche en graisses (HFD) pendant des durées variables afin de simuler une surnutrition à court et à long terme.

Suralimentation à court terme

Les souris de type sauvage nourries avec un HFD pendant 3 à 10 jours ont présenté une augmentation de la graisse corporelle, une tolérance au glucose et une sensibilité à l’insuline altérées par rapport aux souris nourries avec de la nourriture ordinaire.

Malgré des taux d’insuline élevés, ces souris avaient des taux de glycémie à jeun et nourris plus élevés. La signalisation cellulaire de l’insuline est restée intacte chez les souris nourries avec HFD, ce qui suggère que la résistance à l’insuline s’est produite malgré les voies normales de signalisation de l’insuline.

Les souris de type sauvage nourries avec HFD présentaient des taux plasmatiques élevés de NE, indiquant une activité accrue du SNS. Il y avait une capacité altérée de l’insuline à supprimer l’activation de la lipase hormono-sensible dans le tissu adipeux blanc, entraînant une lipolyse accrue et des taux plasmatiques de glycérol plus élevés.

Les souris THΔper nourries avec un HFD pendant 14 jours maximum ont été protégées de l’intolérance au glucose et de la résistance à l’insuline observées chez les souris de type sauvage. Ils ont maintenu une glycémie à jeun normale et ont montré une amélioration des tests de tolérance au glucose.

Les voies de signalisation de l’insuline sont restées comparables entre les souris THΔper et de type sauvage. L’amélioration de la sensibilité à l’insuline chez les souris THΔper était indépendante de tout changement dans la signalisation cellulaire de l’insuline.

Les souris THΔper ont montré une réduction de plus de 90 % des niveaux de NE dans les tissus périphériques, sans changement significatif dans les niveaux de NE dans le cerveau. Ils ont présenté des taux plasmatiques réduits de glycérol et une suppression améliorée, induite par l’insuline, de la phosphorylation de la lipase hormono-sensible dans les tissus adipeux blancs, indiquant une meilleure régulation de la lipolyse.

La perfusion sous-cutanée de NE pendant 14 jours chez des souris de type sauvage nourries régulièrement avec de la nourriture a augmenté les taux plasmatiques de NE et altéré l’action de l’insuline sans affecter le poids corporel.

Surnutrition à long terme

Les souris de type sauvage nourries avec un HFD pendant 12 semaines ont présenté une résistance aux catécholamines. Les enregistrements nerveux ont confirmé que l’activité du SNS était élevée après 16 semaines d’alimentation HFD chez des souris de type sauvage. Après 10 à 12 semaines d’alimentation HFD, ces souris présentaient une intolérance au glucose et des taux élevés de NE, d’épinéphrine et de glucagon, indiquant une activation accrue des mécanismes qui s’opposent à l’action de l’insuline.

Le dysfonctionnement du tissu adipeux induit par le HFD chez les souris de type sauvage a été caractérisé par une expression réduite d’enzymes lipogéniques dans le tissu adipeux blanc, des adipocytes de plus grande taille et une augmentation des marqueurs d’inflammation, de fibrose et de sénescence.

Les souris THΔper ont été protégées contre le développement d’une résistance aux catécholamines. Ces souris présentaient des taux plasmatiques de NE significativement plus faibles après une alimentation HFD, ce qui suggère une activité SNS périphérique réduite. Ces souris ont continué à être protégées de l’intolérance au glucose malgré un gain de poids et une adiposité similaires à ceux des souris de type sauvage. Les souris THΔper présentaient des taux plasmatiques significativement plus faibles de NE, d’épinéphrine et de glucagon après une alimentation HFD, ce qui indique une activation réduite de ces hormones contre-régulatrices.

Les souris THΔper étaient protégées du dysfonctionnement du tissu adipeux induit par HFD. Ils maintenaient une expression plus élevée d’enzymes lipogéniques dans les tissus adipeux blancs, avaient des adipocytes de plus petite taille et présentaient des marqueurs réduits d’inflammation, de fibrose et de sénescence.

Les chercheurs suggèrent que leur étude constitue un changement de paradigme dans la compréhension de la résistance à l’insuline induite par l’obésité. La suractivation du SNS plutôt qu’une altération de la signalisation cellulaire de l’insuline était le principal facteur permettant aux souris d’obtenir ou d’éviter une résistance à l’insuline.

Les implications pour la prévention et le traitement du diabète de type 2 pourraient être considérables. Comme pour toute bonne recherche qui nous apprend quelque chose que nous ne savions pas auparavant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour voir combien de nouvelles choses nous pouvons en tirer.

