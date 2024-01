Resilio accélère l’adoption du secteur des médias et du divertissement avec la nomination de Thomas Bush

Nous avons toujours travaillé à distance et cet outil a permis à tout de fonctionner. -Federico Torres, responsable informatique chez Ready Set Postez ceci

Avant Resilio, Bush a occupé le poste de vice-président des comptes stratégiques chez Signiant, supervisant des clients majeurs, notamment NBCUniversal, Paramount Global (ViacomCBS), SiriusXM et AETN. Il a stimulé la croissance des revenus d’entreprises de technologie médiatique, notamment Ericsson, Octoshape (acquise par Akamai) et Wegener Communications. Son esprit d’entreprise est mis en valeur par son rôle de fondateur, président et PDG d’Omnibox, Inc. Thomas apporte plus d’une décennie d’expérience dans la production et la post-production vidéo et cinématographique pour des médias, notamment Showtime, CNN, HBO et MTV, entre autres. autres. En outre, Bush est reconnu pour ses contributions à l’industrie avec des prix décernés par les offices américains et internationaux des brevets et des marques, la National Music Publishers Association/SESAC, la Consumer Electronics Association et une nomination aux GRAMMY pour l’excellence en ingénierie.

“Thomas est un mélange unique d’expérience créative et entrepreneuriale”, a déclaré Éric Klinker, co-fondateur et PDG de Resilio. « Son accent mis sur la mise en place de flux de travail modernes de déplacement de données dans les industries créatives renforcera davantage notre rôle de leader dans la conduite d’opérations informatiques, cloud et de centres de données efficaces dans le secteur des médias et du divertissement. »

Cette nomination intervient à un moment de croissance pour Resilio en tant que solution de synchronisation de fichiers en temps réel évolutive pour entreprise , Resilio Connect, prend de l’ampleur. L’approche de l’entreprise est conçue pour assurer la sécurité et la flexibilité dans les environnements de données les plus exigeants au monde. Les clients médias notables de Resilio incluent Skywalker Sound, Turner Sportsle studio d’effets visuels Blockhead, le studio d’animation Sunrise Productions, le documentariste Delirio Films et l’agence de création numérique Ready Set.

“Resilio était le seul programme qui répondait vraiment à nos besoins. En faire le choix évident avec leurs solutions de partage de fichiers est incroyablement rapide et sécurisé”, a déclaré Federico Torres, responsable informatique chez Ready Set. “La synchronisation des données en temps réel a encore rationalisé notre flux de travail. De plus, leur solution de sécurité, le dossier Archive, nous a sauvés à plusieurs reprises. Resilio a changé la donne pour notre entreprise. Nous avons toujours utilisé à distance, et cet outil a permis à tout de fonctionner. Les résultats ont été mesurés avec facilité d’utilisation et cela a définitivement amélioré notre production. Nous disposons désormais d’une source distribuée de vérité, de rapidité et de transparence du flux de travail (principalement des projets et des séquences Adobe Premiere). ” Nous n’avons plus de perte de données ni de longs retards de livraison. Le processus a été transparent et simple pour les utilisateurs finaux et les techniciens informatiques. “

Thomas est basé à La ville de New York et sera actif lors des prochains événements de l’industrie, notamment le NAB Show 2024 à Las Vegas et IBC2024 en Amsterdam.

À propos de Resilio

Resilio est une solution hybride d’accès aux fichiers et de déplacement de données sécurisée, flexible et évolutive pour les environnements de données, les réseaux extrêmes et les applications critiques les plus exigeants au monde. De l’activation du travail hybride à la synchronisation des serveurs d’entreprise, les entreprises Fortune 500 et les créateurs multimédias s’appuient sur Resilio pour faire avancer leur activité et leurs données et toujours disponibles. Pour en savoir plus, veuillez visiter resilio.com et connectez-vous avec Resilio sur LinkedIn .

