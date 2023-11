Resilinc annonce le classement des 30 fournisseurs les plus résilients du secteur de la haute technologie pour 2023

Classement des entreprises déterminé par les mesures Resiliency Score® de Resilinc et les données suivies depuis 2018

Top 30 des fournisseurs les plus résilients du secteur de la haute technologie en 2023

Resilinc nomme les 30 meilleurs fournisseurs de haute technologie pour 2023

MILPITAS, Californie, 8 novembre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Résilinc, le leader mondial de cartographie de la chaîne d’approvisionnement, de détection des perturbations et d’analyse de la résilience, a le plaisir d’annoncer le classement des 30 meilleures entreprises de la chaîne d’approvisionnement de haute technologie dotées des meilleurs programmes de risque et de résilience. Ces 30 entreprises ont été sélectionnées sur la base de leur Resilinc R Score®. Ce système breveté de notation des risques mesure la résilience de la chaîne d’approvisionnement sur la base de mesures clés, notamment les performances, la résilience du réseau, la transparence, la continuité de l’approvisionnement et la maturité du programme de risque.

Chacune des 30 entreprises de la liste est un fournisseur de plusieurs équipementiers de haute technologie et fait partie du réseau Resilinc depuis au moins un an. Tous ont obtenu de bons résultats en raison de leur haut degré de transparence et de leur collaboration continue avec l’OEM pour fournir des informations sur la chaîne d’approvisionnement à plusieurs niveaux. Cela implique de répondre rapidement avec un statut d’impact oui/non lors d’une perturbation et de fournir des sites alternatifs lorsque cela est possible pour réduire le temps de récupération. Ils sont tous jugés très performants par leurs clients sur des critères opérationnels, notamment la planification de la continuité des activités et la fiabilité.

« Je suis ravi de voir l’évolution de la liste du Top 30 de cette année. Les progrès réalisés par les entreprises dans leur parcours vers la résilience de la chaîne d’approvisionnement sont évidents dans le nombre croissant d’organisations en tête de liste », a déclaré Rick Freeman, directeur des services-conseils de Resilinc. « L’année dernière, les entreprises les plus performantes comprenaient sept entreprises, elles en comptent désormais dix, tandis que la cohorte intermédiaire a doublé de taille. À mesure que de plus en plus d’organisations adoptent les meilleures pratiques telles que la cartographie de la chaîne d’approvisionnement, la surveillance des risques, l’évaluation des fournisseurs et la collaboration, l’avenir des chaînes d’approvisionnement mondiales semble plus résilient et plus sûr. Un grand bravo aux 30 gagnants.

Les 10 premiers se distinguent par leur haut degré de maturité dans la façon dont ils cartographient les différents niveaux de leur chaîne d’approvisionnement et travaillent dur pour établir la confiance avec les fournisseurs. Ils exploitent également la technologie pour améliorer la visibilité et favoriser la collaboration avec les fournisseurs directs et secondaires.

Voici les 30 meilleures entreprises R Score® de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie de haute technologie (classées par ordre alphabétique) :

Le top 10 comprend :

11-24 comprennent :

25-30 comprennent :

Boyd

Coilcraft, Inc.

Fujifilm Corp.

Jabil

Murata

Société TDK

« La résilience de la chaîne d’approvisionnement est un parcours de maturité qui nécessite une technologie de pointe, des ressources dédiées, des processus définis et une gestion rigoureuse du changement », a déclaré Rotimi Ogunbiyi, directeur principal de la stratégie de solutions de Resilinc. « La feuille de route en matière de risques et de résilience de Resilinc s’appuie sur des années de meilleures pratiques et approches éprouvées ; nous accompagnons nos clients et fournisseurs à chaque étape du processus pour soutenir et accélérer leur transformation de réactif à résilient. Chaque organisation figurant sur cette liste devrait être fière des références qu’elle établit pour l’ensemble du secteur.

Le Top 30 a obtenu le R Score® le plus élevé parmi plus de 140 000 fournisseurs analysés dans la supply chain High-Tech, Electronique et Semi-conducteurs. Ces entreprises font partie du réseau cartographié de Resilinc et vont du niveau 1 au niveau 5. Les données et les mesures permettant de déterminer le score de chaque fournisseur sont actualisées chaque trimestre.

Plus d’informations sur la méthodologie Resilinc R Score® peuvent être trouvées ici : https://www.resilinc.com/r-score-ranking/

À propos de Resilinc

Resilinc a été fondée dans le but de renforcer les chaînes d’approvisionnement mondiales, en les rendant résilientes, durables, transparentes et sécurisées. Nous y parvenons via nos solutions technologiques qui créent un écosystème dans lequel les organisations peuvent collaborer avec leurs fournisseurs et clients dans un esprit de transparence et de confiance pour acquérir une visibilité inégalée sur leurs réseaux d’approvisionnement à plusieurs niveaux, et s’associer de manière transparente entre les niveaux pour récupérer les chaînes d’approvisionnement. lors de perturbations.

Depuis notre lancement en 2010, Resilinc a défini l’espace de cartographie, de surveillance et de résilience de la chaîne d’approvisionnement et est largement considéré comme la référence en matière de résilience de la chaîne d’approvisionnement, dans le monde entier. Avec plus d’un million de sites de fournisseurs cartographiés, couvrant plus de 4 millions de pièces et de matières premières, nous sommes la première ligne de défense pour nos clients, les aidant à faire face aux ruptures d’approvisionnement. Notre système d’alerte précoce surveille et prédit les perturbations potentielles chez les fournisseurs, les sites et les matériaux ; notre plateforme leur permet de collaborer étroitement avec leurs fournisseurs ; nos informations historiques basées sur des données leur donnent des options sur les actions appropriées à entreprendre. Toujours innovantes, nos solutions prédictives basées sur l’IA peuvent prédire les retards de livraison, les mouvements de prix et les contraintes d’approvisionnement en matières premières et en matières premières avant qu’elles ne surviennent. Resilinc aide nos clients à protéger leurs revenus et à transformer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement en opportunités pour obtenir un avantage concurrentiel. Apprenez-en davantage sur www.resilinc.com.

