Résilience des entreprises dans l’évolution de l’économie du cloud

« Le hub cloud : du chaos cloud à la clarté ».

Regardez ce webcast sur la manière dont les entreprises peuvent développer une approche résiliente avec une adoption accélérée du cloud. Ray Wang, fondateur, président et analyste principal de Constellation Research, et Vibhuti Dubey, vice-président senior et responsable de l’offre SAP chez Infosys, expliquent pourquoi la vitesse de décision est importante pour les entreprises qui souhaitent atteindre la résilience avec le cloud.

