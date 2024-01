Résiduel, Loco Looper, Stardash et plus

Lundi matin est de nouveau revenu et nous avons un nouveau lot d’offres de jeux et d’applications iOS à prix réduit. En ce qui concerne les offres matérielles d’aujourd’hui, nous suivons désormais les offres sur le MacBook Pro M2 Pro 14 pouces d’Apple, ainsi que les remises sur le M1 Max Mac Studio d’Apple et bien plus encore ici. En passant aux applications, les points forts incluent Residual, Loco Looper, Stardash, Argo’s Choice, Underworld Office, et plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour un aperçu complet des meilleures offres de jeux et d’applications iOS du jour.

Les meilleures applications et jeux iOS en vente aujourd’hui :

iOS universel : KITT – Systèmes activés : GRATUIT (Rég. 4 $ +)

iOS universel : Widget photo en veille – simple : GRATUIT (Rég. 1 $)

iOS universel : MiniGames – Regardez les jeux Arcade : GRATUIT (Rég. 2 $)

iOS universel : Boucleur de locomotives : 3 $ (Rég. 5 $)

iOS universel : 7Jours : Bailleur de fonds : 2 $ (Rég. 5 $)

iOS universel : Stardash : 1 $ (Rég. 2 $)

iOS universel : Résiduel: 4 $ (Rég. 6 $)

iOS universel : Bureau de la pègre : 2 $ (Rég. 5 $)

iOS universel : Le gars qui dort : 1 $ (Rég. 4 $)

iOS universel : Le choix d’Argo : aventure criminelle : 2 $ (Rég. 5 $)

iOS universel : Horde envahissante – TD : 0,50 $ (Rég. 1 $)

iOS universel : Choix de vie au Moyen Âge : 0,50 $ (Rég. 1 $)

Les meilleures offres de jeux du jour : Red Dead Redemption sur Switch 35 $, Dead Space 30 $, bien plus encore

D’autres offres d’applications iOS sont toujours en cours :

iOS universel : En séquence : Suivi des habitudes : GRATUIT (Rég. 5 $)

iOS universel : SPHAZE : Jeu de réflexion de science-fiction : GRATUIT (Rég. 1 $)

iOS universel : Ma ville : Camping animalier : GRATUIT (Rég. 4 $)

iOS universel : Partez en rallye : 2 $ (Rég. 5 $)

iOS universel : Doom & Destiny Avancé : 1 $ (Rég. 5 $)

iOS universel : Mondes Doom et Destiny : 2 $ (Rég. 5 $)

iOS universel : Sparklite : 2 $ (Rég. 7 $)

iOS universel : Tour de Fortune 4 : 2 $ (Rég. 3 $)

iOS universel : FLStudio Mobile : 13 $ (Rég. 15 $)

Caractéristiques résiduelles :

Dans une galaxie oubliée pleine de planètes étranges, un explorateur solitaire s’écrase sur une planète possédant un ancien secret extraterrestre. Aventurez-vous hors du naufrage à travers un monde dur, imprévisible et généré de manière procédurale. Récoltez de la nourriture et faites des feux de camp pour rester en vie. Fabriquez des outils de survie de science-fiction comme des téléporteurs et des appareils miniers. Déterrez une technologie extraterrestre capable de réparer le navire. La faim, les tempêtes cosmiques, la vie végétale hostile et le mystérieux limon font partie des nombreux obstacles que vous rencontrerez.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et bien plus encore !